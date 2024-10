¿Se están incumpliendo los horarios de los apagones en Ecuador?

El pasado viernes 27 de septiembre, el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves anunció durante una rueda de prensa el cronograma de los apagones programados para la semana del lunes 30 de septiembre al domingo 6 de octubre de 2024 en las 23 provincias del territorio continental del Ecuador.

Durante su intervención, Goncalves aprovechó la oportunidad para comunicarle al país una advertencia con respecto a los horarios de los cortes de luz. El funcionario adelantaba para entonces que si existiera una mejora en las condiciones hidrológicas o si la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair "está produciendo más", las interrupciones del servicio básico podrán reducirse dentro del período programado.

A la par de estas declaraciones oficiales, se han reportado dudas por parte de los ciudadanos, quienes en reiteradas ocasiones han manifestado su descontento en redes sociales por el incumplimiento de los cronogramas establecidos por empresas distribuidoras de energía, como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Leonardo Troya tuiteó en X: "Es más fácil adivinar el número ganador de la lotería que el verdadero horario de los cortes de energía programados por CNEL". Otro usuario, @8aTeodomiro, expresó: "¿Han cambiado los horarios? Ya debió irse y no se va".

Es más fácil adivinar el número ganador de la lotería que el verdadero horario de los cortes de energía programados por CNEL — Leonardotroya90 (@leonardotroya90) October 1, 2024

Ante las constantes quejas, el domingo 29 de septiembre, en medio de intensas lluvias en Cuenca que normalizaron los caudales de sus afluentes, el funcionario del gobierno de Daniel Noboa explicó en su cuenta de X por qué los horarios de los apagones a veces no se cumplen o incluso, en algunos casos, no se produce el corte que ya estaba anunciado para una determinada zona del país.

"Aunque anunciamos cortes de cuatro horas en una ciudad, pueden ser solo dos. Quiero clarificar esto, ya que ha generado muchas consultas", acotó el ministro Antonio Goncalves.

A continuación, la explicación que dimos en nuestra primera rueda de prensa sobre por qué a veces la energía llega antes de lo anunciado o a veces no se produce el corte. pic.twitter.com/BJGZf4XCcj — Antonio Goncalves (@Antonio_GoncalS) September 29, 2024

Pese a esta explicación, continúan registrándose quejas por parte de los ecuatorianos. El usuario @Minoru_Trix comentó: "Qué raro, la luz ya se tuvo que haber ido; otra vez no cumplen con su propio horario". Por su parte, @_luniiita destacó: "¿Qué mismo, bajo o no los breques? Me van a hacer quemar los electrodomésticos".

Marco Cevallos, en X, añadió: "La luz debió irse hace 39 minutos y aquí estoy en vilo preguntándome si enciendo de nuevo mis equipos o no". El ciudadano Kevin Rugel reportó en la otrora Twitter: "Ayer debía irse de 4 a 8pm, y se fue a las 3 y volvió a las 8h30pm. Y se volvió a ir hoy cuando se le dio la gana, pero bueno, así de organizados están ustedes también".

Lo peor en los #CortesDeLuz es que estos inútiles ni si quiera respetan sus propios horarios, debió irse hace 39 minutos y aquí estoy en vilo preguntándome si enciendo de nuevo mis equipos o no — Marco Cevallos (@thirdkratos) October 1, 2024

La incertidumbre en torno a los apagones programados sigue generando frustración entre los ciudadanos, quienes exigen mayor claridad y cumplimiento por parte de las autoridades.

