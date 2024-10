Nueva ley energética de Noboa tiene vacíos, aseguran expertos

La propuesta legal no topa las tarifas del sector. Esto es clave para poder financiar los proyectos y dar seguridad jurídica

Segundo intento. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió su segunda ley en materia energética a la Asamblea, con carácter económico urgente. El proyecto de ley, que ya está en manos de la Asamblea, se envía en momentos de cortes de luz que rondan las 12 horas diarias.

“Hoy (sábado 28 de septiembre de 2024) volvemos a insistir y hemos enviado un Proyecto de Ley Económico Urgente que permita pasar de los 10 MW (megavatios) en los que nos estancaron a 100 MW”, dijo el primer mandatario, en su cuenta de X (antes Twitter).

Desde hace 2 años, hay 800 MW adjudicados en energías renovables no convencionales que no están en funcionamiento porque no se han completado permisos. Ricardo Buitrón



consultor en temas energéticos

El proyecto de Ley para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables busca atraer inversiones para mayor generación eléctrica, que ayude a mitigar la crisis energética. Pero, ¿la ley cumplir su objetivo?

Para el consultor en temas energéticos Ricardo Buitrón, actualmente es posible que las empresas privadas instalen hasta 100 MW, pero solo para autoconsumo. Lo que no está del todo claro, y lo que trata de normar este proyecto de ley, es la posibilidad de que las empresas privadas suministren energía al servicio público, no solo para autoconsumo, a través de un proceso de selección.

Las tarifas

Buitrón explicó que hay participación privada en proyectos renovables como Villonaco (eólica) y el bloque de energías renovables no convencionales, pero están prácticamente detenidos porque no hay una normativa clara sobre cómo se les pagará a las empresas por la energía que suministren al sistema nacional interconectado (SNI).

“A mi entender, el proyecto de ley no es muy claro. Además, algunos artículos remiten a reglamentos o decisiones de las autoridades del sector eléctrico. No está garantizado que la participación privada tenga una respuesta adecuada si no se asegura el pago justo por la energía que entreguen al sistema nacional interconectado”.

El proyecto de ley no es muy claro. Algunos artículos remiten a reglamentos de las autoridades del sector eléctrico. No está garantizado que la participación privada tenga respuesta. Marcelo bodero



Experto en inversión

En principio, la propuesta legal parece una buena iniciativa, aseguró Marcelo Bodero, socio fundador M. Bodero & Asociados, una firma especializada en inversiones, pero se necesita más normativa, agregó. Por ejemplo, dijo el especialista, se menciona la habilitación de energías renovables no convencionales, pero ese es un problema actual. Desde hace dos años, hay unos 800 megavatios adjudicados en energías renovables no convencionales que no están en funcionamiento porque no se han completado los permisos.

Hugo Arcos, jefe del departamento de energía eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, coincidió con los expertos y señaló que la propuesta legal no topa las tarifas eléctricas, tema fundamental para financiar los proyectos privados. “En el corto plazo, no habrá un aporte significativo. Debemos ser realistas: la crisis actual, con los cortes de energía que estamos viviendo y que probablemente seguirán hasta fin de año, no se resolverá con la aprobación de una ley”.

