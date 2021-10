Incremento del precio de pasaje en buses urbanos ya rige en Manta

Desde este sábado 30 de octubre, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, el costo del pasaje de la transportación urbana rige con su nuevo incremento de 0.10 centavos. Ahora los usuarios deben cancelar 0.40 centavos .

Esto luego de la aprobación en segunda y definitiva instancia por parte del cabildo. Un total de siete votos a favor y cinco en contra dieron paso a la medida.

La subida del pasaje ha provocado diversas reacciones de autoridades, dirigentes de la transportación y ciudadanía en general.

Daniel García, gerente de la Federación de Transportes Urbanos de Manta, aseguró que la realidad del transportista es crítica ." Lo aprobado es comprar pan a cinco centavos para vender a cinco centavos, por que hoy compramos a cinco para vender a tres", manifestó.

García ,dijo que no están de acuerdo por que debería garantizarse rentabilidad, sin embargo, aseguró seguirán aportando solidariamente a los usuarios a los que se deben,hasta que no se complique más el sistema financiero para poder seguir operando.

Bosco Vera , concejal de Manta, indicó que su voto fue en contra del incremento." Coincidíamos en votar así porque el pueblo va pagar la factura del alza del combustible . Las decisiones del Gobierno nos tira el muerto a los gobiernos locales", dijo.

El edil argumentó que hay alternativas para no generar un golpe al bolsillo del ciudadano a pie . "No hubo una participación adecuada más allá de socializar y mediar ,era necesario otros estudios sociales, más allá de un número frío si estamos de acuerdo o no", expresó Vera .

Desde la bancada que votó a favor de la medida ,se sustentó que no se dio paso a un incremento que pretendía la transportación que era de aproximadamente 0.60 centavos y, asimismo, no se dio paso al recorte de rutas que iba a generar trasbordo y doble gasto .

Washington Quijije, un usuario, lamentó el incremento ."Viajo todos los días y cualquier subida de precio es un golpe a nuestro bolsillo. Son dos panes que dejo de comprar, reprochó.