Incierto panorama por el constante cambio de discurso sobre el petróleo

El presidente electo, Daniel Noboa Azín, manifestó que se debe respetar la voluntad popular que se expresó en la consulta. Es así que el 58,95 % de los ecuatorianos dijo que se debe mantener el crudo bajo el subsuelo.

En el debate presidencial 2023, Noboa justificó que según análisis de bancos internacionales, el promedio de ganancias del petróleo ecuatoriano en los próximos 5 años no va a ser de mayor de 70 dólares por barril, que sería muy poco.

Situación que es cuestionada por el experto petrolero Nelson Baldeón, quien señala que la realidad geopolítica internacional beneficia al país. Tal es el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania y los ataques dados entre Israel y Palestina.

“En el mercado internacional existe una confusión respecto a los mensajes que emite Ecuador porque en un inicio del gobierno del presidente Guillermo Lasso se impulsó la propuesta de incrementar la producción de un millón 200 mil barriles y después se impulsó una consulta popular de cerrar un campo petrolero que rompe con las metas comunicadas a los inversionistas. Sienten que es algo incoherente”, agregó el experto.

Su análisis lo respalda en que el consumo de petróleo en el mundo sustenta el resto de economías que movilizan grandes cantidades de personas, como por ejemplo el turismo, la hotelería, la transportación de productos, sea por mar, aire o tierra.

“Lo que contamina no es la extracción petrolera, es el uso que se le da al petróleo y mientras eso no cambie, no se podrá ayudar al ecosistema”.

En respuesta a ello, la vocera de Yasunidos insiste en que Ecuador debe cumplir con las políticas sustentables y de generación de recursos para garantizar que se trata de una nación responsable con el ecosistema.

Por lo pronto, se observa que en el plan de trabajo del primer mandatario electo en las elecciones anticipadas, está que ejecutará acciones para el fortalecimiento del Ministerio de Ambiente, Sectores Estratégicos y Agricultura para “normar y controlar la calidad ambiental”.

Así también se ha ponderado que se desarrollarán estudios y planes de trabajo para ejecutar proyectos de reparación ambiental eficientes.

Y finalmente, incentivar a la ciudadanía para que a través del Ministerio del Ambiente, norme y controle el reciclaje de desechos y reducir la dispersión de materiales no biodegradables.

