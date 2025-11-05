Inamhi alerta por lluvias y tormentas en Ecuador hasta el 5 de noviembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Alerta Meteorológica N.º 60 el 30 de octubre de 2025, advirtiendo sobre la presencia de lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional. La advertencia estará vigente desde las 11:00 del 31 de octubre hasta las 20:00 del 5 de noviembre, con un nivel de amenaza medio y alto, según el boletín oficial del organismo.

El Inamhi explicó que las precipitaciones se presentarán con mayor probabilidad en la Sierra y la Amazonía, así como en el norte e interior de la Costa. En la Sierra, los eventos más intensos se registrarían en las tardes, mientras que en la Amazonía y la Costa se concentrarán en las noches, madrugadas y primeras horas del día.

#MonitoreoSatelitalEc 🛰️ | Miércoles 05/11 (06h50): Se observa persistencia de lluvias de variable intensidad en la Amazonía. Se prevé que estas condiciones se mantengan durante las próximas horas y puedan extenderse hacia algunas zonas de la Sierra.

⚠️Advertencia N.º 60 ACTIVA pic.twitter.com/xCA3mysDE2 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) November 5, 2025

Regiones y fenómenos previstos

De acuerdo con el boletín, las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento e incluso caída puntual de granizo en zonas de la Sierra. El Inamhi advirtió que los días de mayor intensidad serán el 1, 2, 3 y 4 de noviembre, cuando se esperan acumulados significativos de precipitación.

Sierra: lluvias intensas en horas de la tarde, con posibilidad de granizo en provincias como Pichincha, Tungurahua, Cañar y Azuay.

Amazonía: tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes en horas de la noche y madrugada, con riesgo de crecidas de ríos.

Costa: lluvias de variable intensidad en el norte e interior, con ráfagas de viento y tormentas nocturnas.

El organismo señaló que la interacción de masas de aire húmedo provenientes de la Amazonía y la inestabilidad atmosférica favorecen la formación de nubes de gran desarrollo vertical, responsables de las tormentas y lluvias intensas.

Impactos esperados y recomendaciones

El Inamhi advirtió que las precipitaciones podrían generar desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra, inundaciones urbanas y afectaciones en vías de comunicación. Estas condiciones representan un riesgo para la movilidad, la infraestructura y la seguridad de las comunidades en zonas vulnerables.

Entre las recomendaciones emitidas se incluyen:

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Inamhi y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.

Evitar cruzar ríos o quebradas durante lluvias intensas.

Revisar el estado de techos, desagües y sistemas de alcantarillado para prevenir inundaciones en viviendas.

Conducir con precaución en carreteras de montaña, donde podrían presentarse deslizamientos.

El pronóstico indica que las lluvias más fuertes se concentrarán en los primeros días de noviembre, con tendencia a disminuir hacia el 5 de noviembre. Sin embargo, el Inamhi no descarta la emisión de nuevas alertas si las condiciones meteorológicas se mantienen inestables.

