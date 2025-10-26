La superluna de castor será la más grande de 2025: cuándo y cómo verla

La superluna de Castor será la protagonista del firmamento y promete un espectáculo único para los amantes de la astronomía

La superluna de Castor iluminará el cielo el 5 de noviembre de 2025, siendo la luna más grande y brillante del año.

Esta no es cualquier luna llena. La superluna de noviembre será la más grande y brillante del 2025, acercándose a 356.000 kilómetros de la Tierra, su punto más cercano del año. Se trata de la segunda de tres superlunas consecutivas que se han dado este año, un fenómeno que no se repite todos los días.

Cuando la luna se alce en el horizonte, se verá más grande y con un tono anaranjado. Aunque su color parezca cálido y brillante, en realidad es solo una ilusión causada por la luz que atraviesa más atmósfera terrestre al estar baja en el cielo.

¿Cuándo y cómo ver la superluna de noviembre?

La cita con la superluna de Castor es el 5 de noviembre, con su punto máximo de iluminación a las 20:20 (hora de Ecuador). Además, esta superluna coincide con el pico de la lluvia de meteoros Táuridas, lo que promete un espectáculo doble: la luna llena más grande del año y estrellas fugaces cruzando el cielo. Poco después, se dará paso a la lluvia de meteoros Leónidas de 2025, otro evento que los amantes del cielo no querrán perderse.

¿Por qué las superlunas parecen más grandes y brillantes?

La razón es sencilla, cuando la luna se encuentra más cerca de la Tierra, su tamaño aparente aumenta y su luz se intensifica. Por eso, cada superluna parece un espectáculo mucho más impactante que una luna llena común.

Este fenómeno se repite en ciclos de tres o cuatro superlunas consecutivas. En 2025, el ciclo empezó en septiembre y continuará hasta enero de 2026. La próxima superluna después de noviembre se verá el 4 de diciembre de 2025, conocida como la superluna fría, cerrando así un año cargado de eventos astronómicos impresionantes.

