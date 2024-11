¿Cuánto impacta el salto de Gómez al tablero electoral?

El desenlace para conocer a la figura del partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA), que reemplazará a Jan Topic como precandidato presidencial, deja un aparente desconcierto.

La agrupación escogió a Enrique Gómez, entre seis nombres que aseguraba analizar, y cambió totalmente su binomio, pues Inés Díaz será la aspirante a la Vicepresidencia, tras la renuncia de Mishelle Calvache.

Ahora SUMA va a las elecciones presidenciales con una fórmula desconocida y se generan interrogantes sobre qué ocurrirá con el apoyo que comenzaba a capitalizar Topic.

Según sondeos de encuestadoras como Comunicaliza y Cedatos, el empresario era el que aparecía en el tercer puesto y captaría el voto de los electores que no consideraban apoyar al candidato de Gobierno, Daniel Noboa, ni a la postulante del correísmo, Luisa González. Sin embargo, Gómez tendría complicaciones para endosarse ese interés que generó Topic.

¿Apoyos a Topic pasarán a Gómez?

No solo el nombre desconocido, sino “la forma en que entra Gómez hace difícil que se pueda hacer una campaña efectiva del traslado de apoyos que tenía Topic”, dice el analista político César Febres-Cordero. Considera que las elecciones primarias en SUMA, que no fueron claras; el mencionar a Antonio García como supuesto reemplazo del empresario y la renuncia de Calvache también “complican la transición hacia el nuevo candidato”.

Incluso cree que ahora mismo el interés por la nueva figura se desinfla porque los electores están enfocados en “la pelea del Gobierno y Topic en el caso de Telconet o la contrademanda por el caso del TPM (Terminal Portuario de Manta) contra el presidente de SUMA, Guillermo Celi.

El politólogo Arturo Moscoso coincide y anticipa una dispersión de esos respaldos. “El efecto será la desbandada de los votantes de Topic. No creo que vote casi nadie por el nuevo candidato”.

¿Quiénes apoyan a Topic?

Otro factor para el desvanecimiento de esos votos es cómo se aglutinaron. “La tercera opción que representaba Topic se había nutrido por los votantes que se fueron desencantando de Noboa y no iban a González. Parecía que el que más se beneficiaba era Topic”, explica el analista político Daniel Crespo.

Sin embargo, es escéptico de que las personas apoyen a Gómez porque “la gente no vota por SUMA. Es poca la que tiene nexo o afinidad con el partido, ellos estaban votando por Topic”, menciona.

Una opinión similar comparte Moscoso. “El problema pasa porque existe la personalización de la política. No es el partido, la ideología o el programa, que no sabemos siquiera si lo tienen. No es que la gente votará por el partido o por el que diga Topic. Iban a votar por él porque les gustaba”, insiste.

Al referirse al nuevo candidato, los expertos coinciden y repiten adjetivos como “desconocido”, “flojo” o “anónimo”, de allí que

¿Quién capitalizará esos votos?

Moscoso cree que probablemente irán hacia el correísmo, a Noboa y a los indecisos. Sin embargo, Febres-Cordero y Crespo descartan que ese respaldo acumulado se traslade al mandatario por las acciones que ha demostrado el candidato-presidente contra sus rivales para eliminarlos.

El primer experto opina que “Noboa corre el riesgo de que ese voto que deja Topic se vaya más a los rivales”, mientras que Crespo apunta a que Henry Cucalón podría capitalizar, pues el candidato de Construye ha hablado de “injusticia” contra Topic y suele denunciar al régimen en redes sociales.

En cualquier caso, los especialistas anticipan que no es fácil predecir el voto, pues existe la posibilidad de que la salida de la primera opción de SUMA aumente las cifras de los electores indecisos.

También pesará el comportamiento del jefe de Estado, quien ha convertido la participación electoral en una especie de pelea contra sus adversarios, que le pasa factura al país hasta en el ámbito internacional, como ocurrió en la Cumbre Iberoamericana en Cuenca, observa Crespo.

Febres-Cordero, en cambio, cree que “hay algo más” en la pugna Noboa-Topic. Considera que lo ve como un “enemigo personal” del presidente.

