Guillermo Celi tendría una orden de prisión, según Pedro Freile

Pedro José Freile, candidato a asambleísta por SUMA, confirmó a EXPRESO que la noche de ayer, lunes 18 de noviembre del 2024, Guillermo Celi, líder del movimiento, le comentó que habría una orden de prisión en su contra.

Según Freile, se trata de un asunto, resultado de una denuncia colocada por Celi por la concesión del Puerto de Manta. ´"Él fue querellado por los denunciados. No entiendo el trámite procesal, pero se le habría convocado a una audiencia y ponen mal su correo electrónico en el mismo tribunal, por lo que no asiste. Por eso la parte denunciada alega que no tienen en dónde ubicarle y le pide a la Corte que le traiga con la fuerza pública".

¿Pueden apresar a un candidato a asambleísta?

Guillermo Celi es también candidato a asambleísta. De acuerdo con el Código de la Democracia, los candidatos adquieren inmunidad desde la calificación de su candidatura. Por lo que no podrían ser procesados ni privados de su libertad.

Pero Freile afirma que "se gira esa orden de detención, indistintamente de que era candidato inscrito y no debía girarse. Ahorita vamos a tener un conflicto entre la fuerza pública, con el orden de detenerlo, va a tener que detenerlo, pese a la inmunidad. Lo que vivimos en Ecuador, pasó de color democracia a dictadura...".

¿Por qué culpar al Ejecutivo de una decisión judicial, si en Ecuador existe separación de poderes? Pedro Freile contestó: "Separación de poderes y por eso mismo no le cobran el impuesto a familia del presidente, por eso no sucede nada con investigaciones sobre compras mal hechas en el sector eléctrico y soluciones para la crisis y a pesar de eso, tenemos una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral porque le estorba al presidente. Las coincidencias en este tipo de asuntos no existen".

Mi consejo como compañero es que si hay una orden de detención en contra de Guillermo Celi, que lo detengan. Que nos detengan a todos". Pedro José Freile candidato a legislador por SUMA

Otro candidato de SUMA dio su opinión

El exasambleísta Marco Murillo, que busca llegar otra vez al Legislativo, comentó lo mismo. Supo de boca de Guillermo Celi que había una orden de prisión en su contra. No conoce detalles. Pero sostiene que se trata de una reacción a la acción extraordinaria de protección que presentó Jan Topic ante la Corte Constitucional, ayer. El excandidato presidencial de SUMA fue descalificado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el 10 de noviembre de este 2024.

Marco Murillo señaló que Guillermo Celi se encuentra en Guayaquil. EXPRESO trató de contactarlo, pero no contestó llamadas telefónicas ni mensajes.

¿Qué hay del caso del Puerto de Manta?

El 24 de septiembre, según registros fotográficos, Guillermo Celi acudió a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión en el caso de la concesión del Puerto de Manta.