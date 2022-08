A través de un comunicado la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) hizo un llamado a los lideres de los movimientos indígenas y al Gobierno Nacional a no alejarse del camino del dialogo e impedir que algún caculo político interfiera en el trabajo que ambos grupos vienen realizando desde el pasado13 de julio.

El pronunciamiento de la iglesia católica se da a un mes de haberse instalado las primeras mesas técnicas para abordar los pedidos de las organizaciones indígenas, las mismas que provocaron las protestas de 18 días en junio pasado.

“Cada uno desde su posición frente al Ecuador, debe asumir su responsabilidad histórica de inventar otra política que, poniendo al ser humano en el centro de su quehacer, sea capaz de ver las opiniones y posiciones contrarias, no como un mal que debe ser rechazado, sino como a la oportunidad de aprender de todos y ampliar nuestros propios puntos de vista” manifiestan en el documento las tres principales autoridades de la CEE.

COMUNICADO.

LOS PRIMEROS 30 DÍAS

CALENDARIO DE LAS MESAS DE DIÁLOGO pic.twitter.com/3ME3BBTQh1 — Conferencia Episcopal Ecuatoriana (@Confepec) August 15, 2022

Hace dos semanas la dirigencia de la Conaie, Feine y Fenocin dieron a conocer su rechazo al poco avance que han tenido las mesas técnicas de focalización del subsidio de los combustibles y control de precios que llevan varias semanas sin definir un acuerdo. Se culpó al gobierno por no proporcionar información contundente a sus pedidos.

Al momento, la mesa de focalización del subsidio a los combustibles trabaja en una submesa técnica especializada que deberá elaborar una propuesta para que las partes puedan discutir y pulir. Mientras que la de control de precios tiene suspendida las reuniones a la espera de una contrapropuesta por parte del Gobierno.

De acuerdo al cronograma establecido la mesa No. 3 de Fomento Productivo se instalará el 17 de agosto; la mesa No. 5 de Energía y Recursos Naturales el 24 de agosto; la mesa No. 6 de Derechos Colectivos el próximo 31 de agosto; mesa No. 9 de Seguridad, Justicia y Derechos; No. 8 de Acceso a Salud y mesa No. 4 de Empleo y Derechos Laborales el 14 de septiembre; y el 21 de septiembre la mesa No. 10 la de Educación Superior.