A pocas horas de cumplir un mes de la instalación de la primera mesa de diálogo entre el Gobierno y el sector indígena, el ciudadano de a pie no percibe un cambio o solución en las conversaciones mantenidas.

Mesa de fijación de precios a productos queda en el limbo: no hay acuerdo

De las diez mesas, solo una llegó a la firma y esta corresponde al acuerdo entre el sector privado y público para la condonación de deudas menores a 3.000 dólares. Pero los supuestos beneficiados se quejan de que aún no se cumple la medida.

En un recorrido realizado por Diario EXPRESO en Guayaquil y Quito, los ciudadanos mostraron su malestar por el ritmo de los encuentros y la falta de resultados en las reuniones de trabajo.

“Creo que falta más inclusión, porque solo están grupos indígenas y se trata de beneficios para todo un país. Sin embargo, no pasan de la exposición de posturas y hasta ahí llega todo lo que hablan”, lamentó el dirigente de las poblaciones afrodescendientes Nelson Cañola en la capital ecuatoriana.

Sin embargo, las madres de familia van mucho más allá, pues sostienen que la economía familiar es cada vez más precaria, porque no hay un control de precios de los productos, lo que no permite establecer un presupuesto fijo para el resto del año, recalcó en Guayaquil la madre de familia Carmen Montoya.

El universitario Henry Silva sostiene que de nada sirve llegar a un acuerdo en un tema “si no hay medida real de cambio. A veces parece que solo fue para que se terminen las manifestaciones y de ahí nada más”.

Suelen Granda percibe que el ciudadano común no está al tanto de las mesas porque la “principal preocupación del ecuatoriano es poder pagar sus deudas y obtener empleo. No es bueno que el ambiente esté tenso con el temor de que en cualquier momento haya otra protesta que provoque la disminución del ingreso a los hogares”.

Mientras que el comerciante Juan Amaguaña manifestó que únicamente luego de terminar el proceso se identificará a quiénes realmente beneficiaron los diálogos.

No sé si el diálogo sea una solución, porque tienen semanas reuniéndose y hasta ahora (no) hay algo concreto. Pareciera que hay otros intereses.

Todo está igual, no ha cambiado nada. El diálogo lo usaron para detener las protestas, pero realmente deben sentarse a escuchar y hablar con el pueblo.

No están haciendo nada. Una muestra es que los precios nunca volvieron a bajar. Están subiendo cada vez más. Deben moverse por el pueblo, para eso están.

Si siguen así se volverá al paro porque parece que no escuchan las demandas del pueblo. Esa es la única forman en que escuchan.

Creo que el diálogo es lo más oportuno, no hay más. Si no, ¿de qué otra forma sería? El detalle es que tienen un mes conversando y no llegan a nada bueno.

Pablo Delgado, profesor jubilado