Para la dirigencia indígena el Gobierno es el responsable de que el trabajo en las mesas técnicas no avance y lograr los acuerdos buscados. Hoy se cuentan 26 días desde que se instaló la primera mesa de diálogo tras el paro de 18 días del mes de junio y solo se ha logrado firmar un acuerdo de diez que deberían suscribirse entre los representantes del Ejecutivo y los líderes de las organizaciones indígenas.

Salud advierte: La viruela del mono no es exclusiva de un grupo poblacional Leer más

Samuel Lema, dirigente nacional del Consejo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas Evangélicos (Feine), conversó con EXPRESO y manifestó su preocupación por la lentitud con la que avanzan los acuerdos en las mesas. Culpa al Gobierno de hacerlos perder el tiempo en varias reuniones, donde en algunos casos, hasta los funcionarios públicos les han enviado a buscar en internet información gubernamental que requieren.

“Por algo están gobernando el país, deben tener toda información. Yo me he quedado admirado, en ciertas partes han dicho ‘vean ahí está, ingresen a Google y ahí consulten que está toda la información’. Pero nosotros queremos una información detallada, no que lleguen a la reunión y nos comiencen a dar clases de economía, de administración pública”, comentó el dirigente indígena.

La mesa que analiza la focalización al subsidio de los combustibles no logra llegar a un acuerdo en este casi un mes de trabajo, porque a decir del Gobierno es un tema delicado y necesitaban recabar información para poder plantear una propuesta. De hecho, la noche del domingo, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entregaron a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana la guía metodológica para iniciar el trabajo de la subcomisión técnica especializada que abordará la focalización de subsidios a los combustibles. El acuerdo podría tardar más en llegar.

Desde Guayaquil, la politóloga Arianna Tanca comentó a este Diario que el diálogo de por sí ya tiene resultados a favor, pero considera que en temas de gran importancia debe prevalecer lo técnico, porque caso contrario serán acuerdos que no se van a poder sostener ni en un solo año.

Ítalo Cedeño señala un "libreto" en su contra Leer más

“El tema del subsidio a los combustibles es donde más tiempo se van a tomar. Es como querer buscar una pelota cuadrada. No hay una forma fácil de llegar a un mecanismo para aplicarlo, porque se deben analizar muchos aspectos, uno de ellos relacionados a posibles hechos de corrupción a la que podría estar expuesta la medida que se decida”, manifestó Tanca.

Gabriel Hidalgo, catedrático universitario en Quito, concuerda con la politóloga, pues desde el día que se decidió crear mesas técnicas y finalizar el paro nacional, el diálogo nacional ha tenido resultados. No obstante, sí critica que se busque responsabilizar al Gobierno de atrasar el trabajo en cada mesa cuando quizá existan por detrás otros intereses políticos.

“Las reuniones no son plenipotenciarias, no están por encima de la ley o Asamblea. Yo pienso que una parte de la Conaie a fin al correísmo buscaría entorpecer el diálogo buscando culpabilizar al Gobierno de que no hay una salida a sus demandas y que la única forma sería instalar una asamblea constituyente de plenos poderes”, manifestó Hidalgo.

Con el afán de ganar tiempo, la semana anterior el Gobierno y la dirigencia indígena acordaron cambiar la metodología de trabajo para llegar a acuerdos en los cincos días establecidos para cada comisión. Es decir, el día uno intercambiarán las propuestas, el segundo y tercer día las organizaciones y el Gobierno trabajarán en interno, el cuarto día se expondrán acuerdos y desacuerdos para el día cinco dar una respuesta al país con la firma de puntos en consenso. En aquellos en los que no exista concordancia se trabajarían fuera de los 90 días determinados.