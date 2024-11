El IESS defiende el precio de 20,79 dólares por dosis de insulina

El IESS defiende el proceso de compra de insulina a 20,79 dólares la dosis. Para la entidad, el desabastacimiento mundial ha causado una reducción de la producción de los laboratorios ecuatorianos por lo que recurrió a una licitación internacional. "Los valores referenciales de comercialización de insulina humana en el mercado internacional superan los $20. Por ejemplo, en Colombia es de $35, en Estados Unidos $30, en India $25 (unos de los países fabricantes); valores que no incluyen los costos de operación logística y cadena de frío para la distribución en los establecimientos del IESS a escala nacional".

Dijo que para “la determinación del presupuesto estuvo amparado bajo las directrices que emite la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, directrices del Banco Central del Ecuador y el convenio de La Haya...”.

A través de una carta enviada ayer a EXPRESO, aunque se le pidió entrevista el 29 de octubre, explica que los únicos laboratorios que tienen registro sanitario en el Ecuador son Medicamenta y Leterago, “esta última empresa que fue adjudicada en los procesos de contratación realizados por los Hospitales mencionados en esta nota periodística, con valores inferiores pues corresponden a lotes importados anteriormente con obligaciones contractuales previas”.

Señala también que para el actual proceso, en el que se desembolsarán 11,5 millones de dólares, se verificó la producción nacional (VPN) a través del Servicio de Contratación Pública, Sercop, “cuyo resultado fue la nula oferta de producción nacional (...) por lo tanto, la Dirección General de Salud sugirió que se levante un proceso de compra internacional del medicamento. En este sentido, el presupuesto referencial se basó en la única cotización de $ 20,84 presentada en marzo de 2023 por Medicamenta”.

El IESS explica los procesos que siguió el proceso de contratación

"Una vez transcurrido el tiempo de 16 días para la presentación de ofertas se conformó una comisión técnica de evaluación, pese a que en el reglamento normativo no se estipula ni se exige; esta decisión se adoptó respetando los principios de transparencia, concurrencia y trato justo. La comisión técnica evaluadora comunicó que existieron 8 oferentes que no cumplieron con los requisititos técnicos como certificados de distribución autorizados por el fabricante, autorización de comercialización en su país de origen y representación internacional, certificados de buenas prácticas de manufactura; en otros casos presentaron documentos sin apostilla que no permitían validar su veracidad. De esta manera, el único oferente que cumplió con todos los requisitos y especificaciones técnicas, legales y económicas será considerado para la determinación del presupuesto referencial de este proceso de contratación".

La oferta calificada es Infinity Comercio y Soluciones S.A., constituida en Panamá, en noviembre de 2014. De acuerdo con Open Corporates, Infinity Comercio y Soluciones S.A. usa accionistas nominales. Su director es Rogelio Bustamante Melgar, cuyo nombre aparece asociado a 451 firmas panameñas. Es director en 149 empresas; es presidente en 78, secretario en 56, suscriptor en 93 y tesorero en 76.

Aunque la entidad defiende la transparencia y el trato justo de su proceso, indica que "sin perjuicio de todo lo dicho, está en revisión la fase preparatoria para el inicio del proceso de compra, con la finalidad de garantizar su transparencia y evitar irregularidades en beneficio del los asegurados".

