IESS: Otra decepción para los pacientes en espera de prótesis

Hay una mezcla de indignación e impotencia. Más de 200 pacientes con discapacidad física que se atienden en el Teodoro Maldonado Carbo y están en espera de una prótesis desde hace dos y hasta cuatro años, se sienten otra vez burlados con la decisión de este hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de declarar desierto el concurso de compras de los dispositivos.

“Por considerarse inconveniente para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada”, justifica la resolución que declaró desierto el proceso de contratación el pasado 6 de febrero, según consta en el portal del servicio de compras públicas.

La adquisición de las prótesis es una oferta repetida por cada nueva administración del hospital en los últimos tres años, aunque, paradójicamente, la que llega suele desechar los procesos en marcha y anunciar otro.

No es justo. Necesitamos esas prótesis. Voy para tres años en espera y hay otros antes que yo. Me siento tan impotente de no poder adquirirlas y no depender del Seguro.

Freddy Cedeño, paciente con discapacidad en lista de espera