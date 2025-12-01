IESS: Bernardo Cordovez pide renuncias de funcionarios de Edgar Lama

Una denuncia sobre un posible conflicto de intereses ha puesto en el ojo del huracán a presidente del Consejo Directivo del IESS.

En el último día de noviembre del 2025, cuando no había pasado ni una semana de su nombramiento, Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pidió la renuncia de todos los funcionarios que acompañaron a su antecesor, Edgar Lama von Buchwald.

Eso se observa en un Quipux, de las 16:46 del 30 de noviembre, enviado a más de 80 funcionarios. El primero en el listado fue Francisco Xavier Abad Guerra, director general del Seguro Social, quien llegó al cargo el 24 de junio del 2025. Es un licenciado en ciencias políticas y estudios internacionales, sin experiencia en el servicio público.

En el memorando enviado a los funcionarios de nivel jerárquico superior, Bernardo Cordovez les pide poner a disponibilidad sus puestos, es decir las renuncias.

Aunque, el lunes 1 de diciembre del 2025, no se conoce si el pedido ha sido una formalidad o si se han concretado las salidas, el requerimiento de dejar sus cargos incluye a personal de confianza de Lama en el Consejo Directivo. Por ejemplo, Mónica Celinda Cabello Morán, prosecretaria del cuerpo colegiado; así como a Carla Cecibel Guerra y Nicole Villavicencio, asesoras, entre otras.

Cordovez fue gerente del Biess, desde el 13 de mayo del 2025, licenciado en Administración Financiera. un mes antes había llegado como asesor al Ministerio de Finanzas. Hoy decide por 3.2 millones de afiliados, 938.879 beneficiarios de Seguro Campesino y más de 700.000 pensionistas.

Los pendientes de Bernardo Cordovez

Los afiliados y jubilados del IESS piden que la atención en salud mejore, ya que ahora deben esperar un par de meses o más para obtener citas con especialistas. Además, en este último año cada vez hay más quejas por falta de medicinas e insumos.

Asimismo, todavía no se resuelven problemas de corrupción, que se arrastran en compras de medicinas, que se arrastran desde años atrás. Un ejemplo es lo que ocurre en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil.

En el período de Edgar Lama apostó por la contratación de HealthBird, un contrato por 37.7 millones de dólares, que preocupa a la Comisión Nacional Anticorrupción.

