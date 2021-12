Más tiempo del que se pensaba. Para que el fragmento de un hueso de las víctimas quemadas en la Penitenciaría del Litoral esté apto para extraer una muestra de ADN debe pasar al menos una semana. Este proceso es solo una parte del estudio total que puede durar entre 45 y 50 días para llegar a un perfil genético y luego ser identificada.

Normalmente el hueso es un elemento resistente que puede ser analizado de distintas formas, incluso desde los tejidos que se queden en la pieza. Pero en el caso de los reos, el daño era tal que a varias víctimas hubo que sacar piezas molares para triturarlas y así obtener material de análisis.

“Eran cuerpos totalmente carbonizados, no había sangre, no había nada de donde tomar ADN, los huesos se deshacían, se tomó de dientes, fémures y cavidad craneal”, explicó Ilich Murillo, perito en genética forense del Servicio Nacional de Medicina Legal en Guayaquil.

Masacre en la Penitenciaría: Once cuerpos entre decapitados y quemados aún están en la morgue Leer más

Murillo detalló que una vez encontrado el lugar de donde se puede sacar la posible muestra, pasa por etapas hasta convertirlo en polvo (revisar imágenes), ese tratamiento demora generalmente una semana.

Prev Next Valoración de la osamenta Los restos ingresan catalogados como “evidencia”, se hace un registro fotográfico y archivo del mismo, y se procede al estudio. Inicia con un corte de aproximadamente 3x5 cm; luego se pule, se lava y recién ahí está listo para ser fragmentado e iniciar el proceso para la toma de muestra. Encontrar el material genético El corte óseo es fragmentado con nitrógeno líquido; para después ser pulverizado y mezclado con reactivos. Esto se hace hasta encontrar el peso ideal y extraer el ADN. El proceso dura alrededor de una semana. el detalle Proceso para que sea visible Extracción. Tras la aplicación de los reactivos, la muestra pasa a un período de incubación para convertirse en líquido. De ahí tiene que emerger el ADN y así dar con un perfil genético. Alex Lima

Valoración de la osamenta Los restos ingresan catalogados como “evidencia”, se hace un registro fotográfico y archivo del mismo, y se procede al estudio. Inicia con un corte de aproximadamente 3x5 cm; luego se pule, se lava y recién ahí está listo para ser fragmentado e iniciar el proceso para la toma de muestra. Encontrar el material genético El corte óseo es fragmentado con nitrógeno líquido; para después ser pulverizado y mezclado con reactivos. Esto se hace hasta encontrar el peso ideal y extraer el ADN. El proceso dura alrededor de una semana. el detalle Proceso para que sea visible Extracción. Tras la aplicación de los reactivos, la muestra pasa a un período de incubación para convertirse en líquido. De ahí tiene que emerger el ADN y así dar con un perfil genético. Alex Lima

Valoración de la osamenta Los restos ingresan catalogados como “evidencia”, se hace un registro fotográfico y archivo del mismo, y se procede al estudio. Inicia con un corte de aproximadamente 3x5 cm; luego se pule, se lava y recién ahí está listo para ser fragmentado e iniciar el proceso para la toma de muestra.



Encontrar el material genético El corte óseo es fragmentado con nitrógeno líquido; para después ser pulverizado y mezclado con reactivos. Esto se hace hasta encontrar el peso ideal y extraer el ADN. El proceso dura alrededor de una semana.



Proceso para que sea visible Extracción. Tras la aplicación de los reactivos, la muestra pasa a un período de incubación para convertirse en líquido. De ahí tiene que emerger el ADN y así dar con un perfil genético. Alex Lima

Valoración de la osamenta Los restos ingresan catalogados como “evidencia”, se hace un registro fotográfico y archivo del mismo, y se procede al estudio. Inicia con un corte de aproximadamente 3x5 cm; luego se pule, se lava y recién ahí está listo para ser fragmentado e iniciar el proceso para la toma de muestra. Encontrar el material genético El corte óseo es fragmentado con nitrógeno líquido; para después ser pulverizado y mezclado con reactivos. Esto se hace hasta encontrar el peso ideal y extraer el ADN. El proceso dura alrededor de una semana. el detalle Proceso para que sea visible Extracción. Tras la aplicación de los reactivos, la muestra pasa a un período de incubación para convertirse en líquido. De ahí tiene que emerger el ADN y así dar con un perfil genético. Alex Lima

Sin embargo, luego debe cumplir una fase de incubación para convertir ese polvo en líquido, que al ser sometido a pruebas técnico científicas permiten que el ADN aparezca “en forma eluida”, flotante o separada del líquido en el que se lo convirtió semanas atrás.

Se eleva a 122 los fallecidos por la masacre del 28 de septiembre de 2021 Leer más

Es ahí cuando se llega a un perfil genético que también debe pasar por varios registros de calidad hasta que el margen de error salga nulo o cero. De esta forma, es cuando recién se puede cotejar con las muestras de ADN de las familias que buscan a su allegados.

Una vez entregados todos los cuerpos de septiembre, recién el lunes 6 de diciembre el Servicio Nacional de Medicina Legal inició el proceso para identificar los cuerpos de la masacre del 12 y 13 de noviembre.

Fabiola Robalino, directora del organismo en la zona 8 y 5, indicó que 41 cuerpos fueron reconocidos por métodos dactilares, 10 por antropología forense y 6 por necrodactilia y antropología en conjunto porque los restos llegaron cercenados y hubo que hacer el acoplamiento de las partes. Los 7 restantes tienen que hacerlo por ADN porque no pasaron los tipos de pruebas anteriores.

“El trabajo también depende de Fiscalía y Dinased porque las vamos procesando y las subimos a una base de datos, además de los familiares, que ellos asistan y se tomen sus muestras de sangre para hacer el cotejo. De los 7 que faltan solo 2 familias han venido, la Dinased ayuda a localizarlos, buscarlos y los notifican para que vengan”.

El trabajo de reconocimiento e identificación fuera más eficiente si el Servicio Nacional de Privados de Libertad (SNAI) tuviese la lista de fallecidos en las prisiones, pero ni siquiera cuenta con el registro total de las personas asesinadas entre las masacres de septiembre y noviembre de este año.



Identificación. Para obtener el perfil genético de las víctimas calcinadas en las masacres carcelarias, hubo que pulverizar parte de huesos.



César Córdova “Seguimos en las mismas y ya mismo viene otra matanza” Leer más

“Si hubiera un listado corporativo con número de cédula, registro de huellas digitales al menos de los faltantes para hacer cotejo uno a uno con ellos... En septiembre no se hubiese tardado tanto; lastimosamente no tenemos la lista de base, los familiares están aún afuera y no tienen la certeza si ha fallecido o sigue vivo”, dijo Robalino.

El listado que se creó desde el trabajo de identificación por parte de Criminalística y Medicina Legal Nacional es un secreto que está bajo siete llaves por orden del SNAI. Los nombres no pueden darse a conocer a nadie, tanto así que ni la Defensoría del Pueblo cuenta con el listado oficial a pesar que se ejecutó el pedido de varias formas y en varias instancias. Así lo señaló su titular César Córdova en entrevista con Diario EXPRESO la semana anterior.

Hasta mientras, se espera que a mediados de enero ya estén identificados los 7 cuerpos calcinados que faltan, para así iniciar el proceso de entrega a sus familias.