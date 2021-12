El contexto

En 2021 se contabilizan 328 privados de libertad asesinados en masacres. En este tiempo se han declarado tres emergencias y dos estados de excepción que no han logrado frenar las muertes y provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) venga a inspeccionar la situación carcelaria.

Sin retroalimentación. El defensor del Pueblo señala que ya son más de 400 recursos los que se han puesto en materia de seguridad para enfrentar la crisis carcelaria y que no recibe respuesta de las instituciones involucradas para mejorarlas, especialmente del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI). Y dice sentirse preocupado de las alertas de nuevas masacres en las cárceles.

- ¿Por qué no hay un informe contundente y crítico que determine responsabilidades como se hizo en las protestas de 2019?

- Todo el año hacemos visitas a los centros carcelarios y levantamos información casi mensualmente, que es comunicada a los organismos estatales encargados de hacer la política pública con el sistema de rehabilitación.

- No respondió la pregunta. ¿Hay o no informe? ¿En qué fecha, dónde lo anunció?

- Es constante. Créame, es constante.

- Pero no hay resultados.

Seguimos en las mismas, ya mismo viene otra matanza.

- ¿Quién dice eso?

- Eso no le puedo decir, por seguridad. Nos reservamos quiénes son. La última vez aparecieron muertos en la reciente masacre.

- ¿Para Navidad y fin de año?

- Tenemos alertas...

Es importante y todos los involucrados deben ayudar y evitar que pase otra muerte en la cárcel.

- No nos podemos quedar en la burocracia...

- Es que tampoco puedo exponer a mi equipo a que vaya a hablar con los líderes de las bandas. A mí ya me dijeron: Viene usted acá y lo hacemos picadito (hace señas de cortes con las manos).

- ¿Cuándo sale el próximo informe?

- Esperamos el de la CIDH. El último informe fue como hace 10 días, que hemos lanzado a la Corte Constitucional del incumplimiento de los entes.

- ¿Cuántos informes o procesos han realizado en 2021?

- Son 5 amicus curiae, 2 acciones de protección, 12 habeas corpus, 85 de seguimiento de cumplimiento de sentencia, 98 gestiones oficiosas, aquí entra lo que está preguntando de informes, 159 investigaciones defensoriales, 61 de vigilancia del debido proceso en las cortes, 1 medida de protección; en total 423 trámites defensoriales en lo que va de 2021.

- ¿De qué sirven más de 400 trámites, si las instituciones se hacen de oídos sordos?

- Lastimosamente la política pública en los centros de rehabilitación es del SNAI y el SNAI no cumple.

- ¿No le incomoda la ineficiencia de las instituciones públicas?

- Sí, por eso los informes y se recomienda qué hacer. El pueblo quiere que yo ejecute y haga algo y que vaya y diga, pero no puedo porque quien administra es el SNAI, son ellos.

- ¿Por qué no insisten al sistema internacional en vista de la indiferencia?

- Ya vino la CIDH y en el primer trimestre de 2022 el subcomité contra la tortura de las Naciones Unidas. Ya me confirmaron.

- Pero la CIDH no ingresó a la Penitenciaría...

- Recuerde que ellos fueron advertidos de que no hay seguridad al interior. Obviamente no tienen lo del interior de la Penitenciaría, pero eso ya les da un insumo que lo van a señalar en su informe.

- ¿Por qué la Defensoría del Pueblo no quiere la tutela del comité emergente de intervención en las cárceles?

- Es que lo aprobaron, pero vino sin directrices, solamente con el nombre pero sin atribuciones, hoja de ruta. Por ello, propuse que sea bicéfalo

- ¿Por qué?

- Porque no se puede mezclar en una misma canasta al evaluador con el evaluado. Pedí que en un grupo estén las instituciones que generan política pública. Y en el otro, las que ejecutan esa política pública.

- La Iglesia señala que no los han vuelto a llamar para el proceso de paz y tampoco pueden ir a las acciones pastorales.

- ¿Y cómo le puedo decir al monseñor Cabrera ‘Vamos al centro de rehabilitación’? No sé la estrategia del SNAI y eso tienen que autorizarlo ellos.

- ¿Cómo se llegará al 2022 en temas de seguridad?

- (Se coloca las manos en el rostro y se lamenta) Es preocupante, créame.

Adicionales

claridad, la entrega del listado de muertos

“Hemos propuesto verbal, por escrito, por oficio en la Fiscalía... ¿y usted cree que me han dado (el dato de) cuántos muertos hubo, el listado al menos, en la masacre de septiembre? Nosotros tuvimos que gestionar la cedulación de una persona porque no tenía ni siquiera un registro. No han otorgado esa información”.

Procesos, Las demandas internacionales

“Nosotros estamos trabajando es para que no vengan las demandas internacionales. Hemos abierto 400 expedientes administrativos para las reparaciones integrales que ofreció el presidente. Esto para que el día de mañana no existan quejas ante organismos en contra de Ecuador”.

Recursos, dinero entregado para la crisis

“Si lo más facilito, que es la lista de los muertos, no me la dieron, imagínese lo más complicado, la parte de dinero; quién maneja el presupuesto, es lo del órgano técnico junto con el Ministerio de Finanzas. No le hemos hecho informe del dote de recursos porque no es mi gestión”.

Advertencia, alerta de hechos en noviembre

“Precisamente antes de que ocurrieran los hechos se alertó a las instituciones, antes de que sucedan. Son informes que advierten con notificaciones y comentarios de qué puede suceder en los centros de rehabilitación”.