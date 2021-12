Más de cinco horas en el complejo carcelario de Guayaquil y ningún minuto para la Penitenciaría del Litoral. Ayer, los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su segundo día de visita al país con el fin de “observar la situación de las personas privadas de libertad en el contexto de los elevados niveles de violencia”, llegaron solo hasta las cárceles regional y de mujeres, sin dar detalles de lo encontrado.

Stuardo Ralon, relator para personas privadas de libertad de la CIDH, rehuyó al tema de ingreso a la cárcel de varones. Y señaló que por cuestiones de seguridad no entraron al lugar donde han sido asesinados en diferentes pabellones al menos 198 privados de la libertad en solo tres meses y dos masacres.

“Básicamente hicimos un recorrido que nos permite recopilar información, recuerden que hacemos una evaluación técnica y nos interesa conversar con las personas encargadas de la administración. Hicimos un recorrido perimetral y entrevistas con personas privadas de libertad”.

Sin embargo, con los elementos recogidos ayer señalan que “lo que va a primar en el informe de la CIDH es una valoración técnica, un balance objetivo y una serie de recursos y recomendaciones apegados a los estándares interamericanos”. Ese documento estará listo en 10 días a partir de hoy, según sus anuncios dados.

De acuerdo con los comerciantes que permanecen en los exteriores del complejo de reclusión, los comisionados llegaron primero a la Penitenciaría del Litoral, pero fueron dirigidos varios metros más adelante hasta la denominada Regional por parte de Policías y Militares que custodian la edificación. Ingresaron a las 08:45 y estuvieron en la Regional hasta después del mediodía. Luego fueron a la cárcel de mujeres hasta las 14:30.

El equipo de la CIDH estaba conformado por no más de 10 personas, entre técnicos y los observadores del organismo internacional. Al tiempo que delegados de instituciones nacionales como el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Policía Nacional, Ejército y más no proporcionaron detalles de las actividades realizadas en el interior de la cárcel. Se limitaban a decir que “desconocen del asunto y que no tienen información de lo que se va a realizar”.

Tras su salida, en la Penitenciaría se observó un ambiente de relajación. Por ejemplo, un grupo de 50 policías salió del lugar, se retiraron los agentes de tránsito que organizaban el paso vehicular y hubo hasta cambio de turno de los militares. Hoy regresan a la capital a más reuniones.