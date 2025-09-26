Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

ICE ecuatoriana New york
Caso de la ecuatoriana ha causado conmoción a nivel internacional.CORTESÍA

ICE remueve al agente que agredió a la ecuatoriana Mónica Moreta en EE. UU.

Autoridades de EE. UU. califican la conducta de "inaceptable" e inician una investigación tras el uso excesivo de la fuerza

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE) fue removido de sus funciones mientras se investiga la agresión física contra la ciudadana ecuatoriana Mónica Moreta en Nueva York. La Cancillería de Ecuador confirmó la medida y da seguimiento al caso de la familia.

RELACIONADAS

El incidente, que se viralizó en redes sociales, muestra el uso excesivo de la fuerza contra la connacional frente a sus hijos menores de edad, lo que provocó una protesta formal del Gobierno ecuatoriano y una respuesta de las autoridades estadounidenses.

Kristy Noem, noboa South Park

Kristi Noem: la 'mataperros' que visitó a Daniel Noboa y ahora es burla en South Park

Leer más

¿Qué medidas se tomaron contra el agente de ICE?

El Servicio de Inmigración y Control de Fronteras de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que el agente involucrado en el abuso fue removido de sus funciones. La decisión se tomó mientras se abre una investigación interna para esclarecer su accionar, según detalla un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador.

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. calificó la conducta del agente como “inaceptable”, asegurando que está por debajo de los estándares que se esperan de los oficiales de la institución.

La Cancillería ecuatoriana, a través de un boletín oficial, confirmó que continuará dando seguimiento al caso de la señora Moreta y sus hijos menores de edad. Además, extendió su preocupación a la situación de su esposo, el ciudadano ecuatoriano Rubén Ortiz López, quien se encuentra detenido en un centro migratorio, según información consular.

El ministerio mantiene su "rechazo enfático ante el acto de violencia física perpetrado" y ha solicitado formalmente a las autoridades estadounidenses las explicaciones correspondientes sobre el proceder del oficial.

¿Cómo ocurrió la agresión a Mónica Moreta?

El hecho ocurrió el jueves 25 de septiembre de 2025 en el edificio 26 Federal Plaza de Manhattan, Nueva York, sede de varias agencias federales. Mónica Moreta Galarza se encontraba en el lugar después de que su esposo fuera detenido al salir de una audiencia de asilo.

En videos que circularon ampliamente, se observa a Moreta aferrándose a su pareja mientras suplicaba por su liberación. Tras ser apartada, un agente de ICE la empuja violentamente contra una pared y luego la derriba al suelo, inmovilizándola brevemente ante la mirada de sus hijos y de periodistas que cubrían el suceso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. China, Turquía, Rusia, entre países que elevan el consumo de banano ecuatoriano

  2. Salario mínimo en EE.UU.: indígenas de Tungurahua piden que sea igual en Ecuador

  3. Ciclismo recreativo en Quito: Tres rutas perfectas para iniciar

  4. Chofer abandona bus en Quito: pasajeros atrapados en un video que se vuelve viral

  5. Libros, talleres y micrófonos abiertos: nace Las Independientes en el MAAC

LO MÁS VISTO

  1. Asesinato de creador de contenido en Guayaquil: se revelan nuevos detalles

  2. Rafael Correa exige la expulsión de dos alcaldes de la RC5 por apoyar a Noboa

  3. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  4. Adultos mayores asistirán a la audiencia por el atraso en la devolución del IVA

  5. Aguiñaga se deslinda de procesos del Municipio de Guayaquil en fiestas octubrinas

Te recomendamos