ICE remueve al agente que agredió a la ecuatoriana Mónica Moreta en EE. UU.

Autoridades de EE. UU. califican la conducta de "inaceptable" e inician una investigación tras el uso excesivo de la fuerza

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE) fue removido de sus funciones mientras se investiga la agresión física contra la ciudadana ecuatoriana Mónica Moreta en Nueva York. La Cancillería de Ecuador confirmó la medida y da seguimiento al caso de la familia.

El incidente, que se viralizó en redes sociales, muestra el uso excesivo de la fuerza contra la connacional frente a sus hijos menores de edad, lo que provocó una protesta formal del Gobierno ecuatoriano y una respuesta de las autoridades estadounidenses.

Mónica Moreta, ecuatoriana residente en EE. UU., se volvió símbolo de indignación tras viralizarse un video donde un agente de ICE la empuja violentamente en una corte de Nueva York.



¿Qué medidas se tomaron contra el agente de ICE?

El Servicio de Inmigración y Control de Fronteras de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que el agente involucrado en el abuso fue removido de sus funciones. La decisión se tomó mientras se abre una investigación interna para esclarecer su accionar, según detalla un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador.

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. calificó la conducta del agente como “inaceptable”, asegurando que está por debajo de los estándares que se esperan de los oficiales de la institución.

La Cancillería ecuatoriana, a través de un boletín oficial, confirmó que continuará dando seguimiento al caso de la señora Moreta y sus hijos menores de edad. Además, extendió su preocupación a la situación de su esposo, el ciudadano ecuatoriano Rubén Ortiz López, quien se encuentra detenido en un centro migratorio, según información consular.

El ministerio mantiene su "rechazo enfático ante el acto de violencia física perpetrado" y ha solicitado formalmente a las autoridades estadounidenses las explicaciones correspondientes sobre el proceder del oficial.

¿Cómo ocurrió la agresión a Mónica Moreta?

El hecho ocurrió el jueves 25 de septiembre de 2025 en el edificio 26 Federal Plaza de Manhattan, Nueva York, sede de varias agencias federales. Mónica Moreta Galarza se encontraba en el lugar después de que su esposo fuera detenido al salir de una audiencia de asilo.

En videos que circularon ampliamente, se observa a Moreta aferrándose a su pareja mientras suplicaba por su liberación. Tras ser apartada, un agente de ICE la empuja violentamente contra una pared y luego la derriba al suelo, inmovilizándola brevemente ante la mirada de sus hijos y de periodistas que cubrían el suceso.

