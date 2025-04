Hurtado: “Hago votos para que no incurra en el error de convocar a Constituyente”

Osvaldo Hurtado fue presidente de la República y también presidió la Asamblea Constituyente de 1997. No contempla la posibilidad de participar en una nueva Constituyente, pero cree que puede aportar sus criterios ante la propuesta del presidente Daniel Noboa, sobre la cual no encuentra una razón de peso.

Arranquemos por el inicio. ¿Es necesaria otra Asamblea Constituyente?

En dos siglos, cada 10 años, el Ecuador ha expedido una nueva Constitución. Si una Constitución fuese a resolver los problemas de una sociedad política, alguna de ellas debió resolverlos. No podía resolverlos porque los problemas están en otros campos.

¿Hay riesgos en esta propuesta de Daniel Noboa?

El proceso para que se reúna una nueva Asamblea Constituyente y Ecuador tenga nueva Constitución demoraría alrededor de dos años. Durante ese tiempo la inversión extranjera y la inversión nacional no tendrán ninguna seguridad de cuáles van a ser las reglas del juego. Y, como consecuencia, se paralizarán las inversiones.

¿Considera que hay algún otro riesgo?

No hay ninguna garantía de que esa Constituyente no quiera rebasar los límites, delimitarse a expedir una nueva Constitución. Existe el grave riesgo de que esta no sea una Constitución de todos los ecuatorianos sino de un grupo político y de un gobierno determinado. Una Constitución, por su naturaleza, es un instrumento jurídico para servir a todas las corrientes de pensamiento.

¿Cómo debería conformarse esa Constituyente?

Hay que establecer un reglamento. Es necesaria una norma sobre su conformación que contenga cuántos miembros tendrá, qué tiempo laborará, cuál será el sistema en que se distribuirán los escaños. Es toda una complejidad la discusión del reglamento.

No hay pistas de ese estatuto. ¿Ya se debería conocer algo a estas alturas?

El Gobierno debería ya, de alguna forma, evidenciar cuál es su intención al respecto. Al parecer, en el seno del gobierno no existe un conjunto de ideas sobre cuáles van a ser los contenidos fundamentales de la Constitución. Por ser gobierno y después por tener muy probablemente el bloque mayoritario en la nueva Asamblea, es el que tiene que decirles a los ecuatorianos: ‘Queremos una Constituyente por esta razón’. Pero el silencio me hace pensar que en un asunto tan importante, no tiene una idea cierta sobre lo que quiere.

¿Quiénes deberían estar en esa Asamblea Constituyente?

¿Por qué la Constituyente va a ser distinta de la actual Asamblea Nacional? Porque quienes van a dominar van a ser el partido del presidente Noboa y el partido del dictador Correa. ¿Conviene a la redacción de un documento tan importante para el futuro de la economía y de la democracia que esa Constitución sea redactada por constituyentes de las limitaciones morales, intelectuales, literarias y cívicas de los actuales miembros de la Asamblea Nacional? Hay caminos mucho más fáciles y más seguros que la Constituyente para conseguir los objetivos económicos y políticos que quiere el Gobierno.

¿Qué otros caminos tiene el régimen de Noboa?

Reformas de la Constitución. Y el otro es presentar reformas específicas. Son dos procedimientos diferentes, pero son mucho más sencillos y pueden llevar a tener una reforma profunda de la Constitución en un espacio de tres a cuatro meses.

¿Qué temas deben reformarse de la Constitución de Montecristi?

El tema político más importante es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la restitución a la Asamblea de la facultad de nombrar autoridades. También una reforma que restablezca un sistema de partidos políticos. No puede haber partidos políticos locales y provinciales que son reconocidos con 100 o 200 firmas. Además hay que poner una disposición que diga que el Estado financia las campañas electorales pero que los candidatos que no tengan el 5 % devolverán el dinero que les entregó. Hay que abrir el sector eléctrico y el sector petrolero a la inversión extranjera. Es la única manera fiable de aumentar la producción de petróleo y la producción de electricidad

¿Noboa podría jugarse el capital político que ganó con las elecciones del 13 de abril?

Buena parte de los votos que obtuvo Noboa es de ecuatorianos que no simpatizan con él. Consignaron su voto en favor de Noboa para evitar que gane Correa, el dictador corrupto. Cuando vayamos a la votación de la Asamblea Constituyente ese dilema ya no existirá. Entonces, todos los votos que obtuvo y que no son de él, van por candidatos de otros partidos. El único que irá unido y que va a ser el bloque mayoritario de la Constituyente será el partido de Correa. No hay una sola razón que justifique la reunión de una Asamblea Constituyente. Quizá una sola: que de un tajo puede derogar la Constitución de Correa.

La Constituyente no puede ser de plenos poderes. ¿Es un límite para Noboa?

Cuando se convocó la Asamblea Constituyente que yo presidí no se llamó a una Constituyente sino una Asamblea Nacional para que expida una Constitución. Lo primero que hicieron mis colegas fue cambiar la denominación y declararse Constituyente. La Constituyente va a ser una fuente de conflictos que no le conviene al país ni al gobierno. Hago votos para que se analicen estas razones y no incurra en el grave error de convocarla.

