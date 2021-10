Ojo por ojo, como buen abogado y con un discurso en el que aclaró ser un demócrata, el líder máximo del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot Saadi, ha echado a la mesa las cartas de su jugada, tras ser acusado de mafioso por su exaliado político, el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Jaime Nebot: "Hasta que lo llevamos a la Presidencia yo era para usted un héroe... Hoy me llama conspirador"

En respuesta a la maniobra discursiva del mandatario, de agrupar a la oposición en un solo paquete, al que bautizó como “el triunvirato de la conspiración”, el exalcalde de Guayaquil ha dedicado un video de siete minutos con diez segundos para lanzar aclaraciones y advertencias a Lasso.

Fue claro. “Nunca esperé gratitud, lealtad o nobleza. Eso no va con usted; pero no dejaron de sorprenderme sus calumnias, sus inventos y sus ridiculeces”, puntualizó, en clara referencia a la ruptura CREO-PSC, devenida luego de que el asambleísta César Rohon advierta de un posible acuerdo de esos movimientos con el correísmo, impasse que a los segundos les costó la presidencia de la Asamblea.

En política, cuando uno es aludido, debe responder, no hay como quedarse callado. Es la hora del Ecuador, no de los partidos. Se deben tender puentes para lograr acuerdos en beneficio del país. Basta de confrontación, no resuelve nada.

César RohOn,



asambleísta independiente, ex PSC.