El presidente Guillermo Lasso en una entrevista con Carlos Vera, transmitida el 13 de octubre por TC Televisión, señaló a tres actores políticos a los que calificó como 'triunvirato de la conspiración' y acusó de orquestar un golpe a la institucionalidad democrática del país.

"A penas cumplí 100 días en los que logramos un exitoso plan de vacunación, no esperaron para iniciar los ataques concertados primero el señor Correa, luego el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, luego activaron los troles y le sigue Leonidas Iza para calentar las calles. Esta trilogía coincide en una causa golpear a la democracia ahora apelando a la Constitución simplemente porque tienen una mayoría de votos", denunció.

Hoy, 14 de octubre, Nebot ha decidido 'responder' en una transmisión en vivo desde sus cuentas de redes sociales, que iniciará a las 19:30. Esto fue lo que dijo:

"Sr. Presidente. Nunca esperé gratitud, lealtad o nobleza. Eso no va con usted. Pero no dejaron de sorprenderme sus calumnias y ridiculeces... Solo me lo explico porque el mismo día de ayer se publicó una encuesta que rebela que usted cuenta ya solo con el apoyo de 34 de cada 100 ecuatorianos".

Esto según Nebot, llevó a Lasso a adoptar una posición "que no es digna de un jefe de estado".

También se refirió a que el día que lo anunciaron ganador de la presidencia, Lasso lo consideraba prácticamente un héroe y presentó un audio en el que este destacaba su "conocimiento y sabiduría". "Hoy me llama conspirador porque con todo el derecho le reclamo los acuerdos", reclamó el líder del PSC.