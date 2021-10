El triunvirato de la conspiración. Así se refirió el presidente Guillermo Lasso sobre tres actores políticos que ahora señala de orquestar un golpe a la institucionalidad democrática del país. Lo mencionó en una entrevista en TC Televisión con el periodista Carlos Vera desde el salón Amarillo del Palacio de Carondelet.

La aprobación a la gestión del presidente Guillermo Lasso registra un bajón Leer más

"A penas cumplí 100 días en los que logramos un exitoso plan de vacunación, no esperaron para iniciar los ataques concertados primero el señor Correa, luego el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, luego activaron los troles y le sigue Leonidas Iza para calentar las calles. Esta trilogía coincide en una causa golpear a la democracia ahora apelando a la Constitución simplemente porque tienen una mayoría de votos".

Sobre la muerte cruzada, el presidente Lasso insistió en que es una facultad que está en la Constitución y que cualquier decisión debe ser analizada porque una eventual disolución de la Asamblea puede acarrear un impacto nacional e internacional en el cometido de su intensión de atraer inversión. "No le tengo temor a nada. No he venido a calentar un puesto y luego que coloquen mi retrato en este salón. He venido a defender el interés del pueblo de aquellos mafioso que se disfrazan de políticos. Correa, Nebot e Iza son los tres interesados en golpear la democracia en Ecuador".

Le voy a dar el gusto a la presidenta de la Asamblea (Guadalupe Llori). No voy a enviar de nuevo el proyecto de Ley Creando Oportunidades, la vamos a dividir en tres partes (trabajo, inversiones y tributos). La vamos a mejorar y subsanar los errores. Vamos a ver cómo actúa la Asamblea. Vamos a ver Guillermo Lasso,

presidente de la República

Lasso insistió en que la Asamblea Nacional, específicamente el Consejo de Administración Legislativa, violó la Constitución a no calificar el proyecto de Ley Creando Oportunidades. Aunque reconoció que existen errores en el texto como los del artículo 70 del paquete sobre las reformas laborales que habla de que los empleados deberán indemnizar al empleador en determinado caso de la relación laboral. "He dicho que todo proyecto de ley es perfectible y que la sociedad civil tiene todo el derecho de apuntar errores y que la Asamblea tiene el derecho de debatir... Vamos a ver qué va a pasar cuando les presente tres proyectos de ley".

La muerte cruzada: ¿Qué es y qué implica? Leer más

Sobre los Pandora Papers, el primer mandatario dijo estar dispuesto a acudir a la Comisión de Garantías Constitucionales que analiza el caso e incluso al pleno de la Asamblea Nacional. Reveló que en varias de las empresas offshore que, de acuerdo a la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación estaban relacionadas con él, no tuvieron absolutamente ningún vínculo. Insistió en que directa e indirectamente ha pagado 588 millones de dólares en impuestos entre 2005 y 2020.

En materia de seguridad, Lasso no descartó iniciar un proceso de pacificación con las mafias bajo la mediación de la iglesia Católica y Evangélica. Eso sí, recalcó, que no se puede dejar de lado que durante el Gobierno de Rafael Correa se fue permisivo con los grupos del narcotráfico y que la administración de Lenín Moreno se omitieron tomar medidas para solucionar este problema.