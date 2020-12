Horarios para votar, una propuesta sobre la mesa del Consejo Nacional Electoral

Establecer horarios para la votación de acuerdo a la terminación del número de cédula de identidad es una propuesta sobre la mesa del Consejo Nacional Electoral (CNE). Así lo informó el consejero electoral, Luis Verdesoto, quien explicó que esta iniciativa aplicada "exitosamente" en las recientes elecciones de Chile y Bolivia busca reducir el margen de probabilidad de contagios en el marco de la pandemia por la COVID-19. "Son una suerte de turnos. Las cédulas (cuya terminación) comprendidas entre 0 y 4 votarían entre las 7 y 11 de la mañana. Luego desde las 11 hasta las 3 de la tarde las que terminan entre 5 y 9. Dejando las dos últimas horas para el voto de la personas de la tercera edad".

El objetivo es evitar la grandes aglomeraciones en los recintos electorales, que la movilización urbana sea masiva y, al mismo tiempo, que haya un momento para que comparezcan a sufragar las personas de la tercera edad y así reducir el riesgos de rebrotes. "Este es uno de los elementos que estamos discutiendo. Creo que será aprobado", dijo el consejero Verdesoto hoy, 1 de diciembre de 2020, en una rueda de prensa en Guayaquil.

Esto no significa, precisó el funcionario, que se aplicarán sanciones o multas a quienes no respeten su turno de votación en el caso de que la propuesta sea aprobada. Si algún votante que no pudiera votar en su horario asignado de acuerdo al último dígito de su cédula, podría hacerlo en otro horario. Lo mismo para la personas de la tercera edad que no puedan esperar a su horario asignado, podrían votar en otro horario. La iniciativa lo que busca, dijo Verdesoto, es ser "una sugerencia fuerte a que la ciudadanía a que se ordene para votar".

Es una sugerencia sólida, pero no inflexible. No se trata de una rigurosidad de sanción. Luis Verdesoto, consejero electoral.

Otro de los cambios que se analizan al interior del Consejo es limitar las posibilidades de campaña electoral presencial a solo las caravanas y caminatas. El mayor objetivo, dijo Verdesoto, es evitar el roce y el contacto físico entre candidatos y electores. Tanto las caminatas como las caravanas, a criterio del funcionario, implican que haya flujo libre de aire, que los candidatos estén en movimiento, que no haya aglomeración y se cumpla el elemento de contacto visual entre electores y postulantes. "Los municipios serán quienes coordinen las caravanas y caminatas y la medida será nacional para evitar que haya caos urbano".

Binomio Arauz - Rabascall

Según el consejero electoral, entre hoy y mañana debe ejecutoriarse la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral sobre el binomio de la alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascall. Una vez ejecutoriada, explicó, el pleno del CNE tiene tres días para tomar una decisión sobre la calificación en firme o no de la dupla electoral que auspicia el correísmo. Sobre la posibilidad de suspender o aplazar las elecciones, esto en respuesta a un comentario de Arauz, el funcionario dijo que eso no es posible. "No veo ninguna posibilidad de suspensión de las elecciones. No se puede suspender".