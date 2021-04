Hombre que denunció que no había sido vacunado es trabajador de Salud

El hombre de 55 años que denunció que lo inyectaron, pero que no había sido vacunado, y que luego fue detenido la tarde del domingo 25 de abril por supuestamente haberse "saltado la fila" es trabajador del Ministerio de Salud. Así lo aseguró el coordinador zonal 8, Jhonatan Guacho, en una entrevista radial.

"Es importante mencionar, independientemente de la edad, que es trabajador de la Salud, corresponde al grupo de primera fase. El señor trabaja en el Hospital Universitario, es auxiliar de farmacia, está dentro de la primera fase de vacunación, así que en ese sentido mi pronunciamiento es al acto que se realizó ayer. La Fiscalía está haciendo las investigaciones pertinentes y ellos se pronunciarán cuando ya hayan realizado todo el peritaje", señaló Guacho en Radio Huancavilca.

La polémica surgió después de que se viralizó un vídeo en el que un enfermero le pone una inyección, pero no lo vacuna, en el punto de vacunación de Mucho Lote. El ministro de Salud, Camilo Salinas, dijo que ya los habían identificado a ambos y que estaban realizando las investigaciones.

"Detención del médico quien primero no vacunó y luego lo hizo a una persona que no está en la fase para ser vacunado. Estos actos de indisciplina serán sancionados siempre... No toleramos que se juegue con la vacunación!!", escribió horas después Jorge Wated, secretario de Gabinete de la Presidencia.

Inmediatamente después informó en su cuenta de Twitter que el ciudadano también había sido detenido y compartió un vídeo el que el señor caminaba hacia la salida en compañía de agentes policiales.

"Estos actos de indisciplina ciudadana son una vergüenza y merecen toda la sanción posible. Hoy se ha puesto la denuncia a la fiscalía." — Jorge Wated, secretario de Gabinete de la Presidencia

"Para que todos entiendan mejor: el señor de rojo tiene 55 años y se pasó fraudulentamente la cola para ser vacunado, el doctor primero no lo vacuna como se vio en el vídeo, pero después lo termina vacunando. @FiscaliaEcuador deberá investigar a los dos quienes están detenidos", agregó Wated.

Sin embargo, aunque las autoridades no han aclarado si el señor tenía o no cita para vacunación ese día y en ese lugar, el coordinador zonal aseguró que él sí tiene que vacunarse en esa fase.

"Es funcionario del Ministerio de salud, ya lleva varios años trabajando en el hospital y en ese sentido es un personal de primera línea, tal cual se señala en el protocolo de plan vacunarse y está dentro de la primera fase", señaló Guacho.

El hombre fue liberado después de que justificó ser funcionario del hospital y que no había sido vacunado anteriormente, según dijo Wated esta mañana.