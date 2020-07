Un hombre muere en Quito tras un forcejeo para evitar el robo de dinero retirado de un banco

Un hombre recibió un disparo en la cabeza cuando quiso impedir que dos delincuentes en moto se lleven la cartera de su pareja. El hecho ocurrió la tarde de este miércoles en el norte de Quito. El hombre acompañaba a la mujer de 37 años quien había retirado minutos antes 1.190 dólares que llevaba en la cartea.

Ambos avanzaban hacia el vehículo que había sido estacionado en una calle cercana a la entidad bancaria ubicada en la avenida Amazonas y calle Pereira, en el norte de Quito. En el corto trayecto la pareja fue interceptada por dos hombres que iban en una moto. Uno de ellos arranchó a la mujer la cartera en la que estaba el dinero. Su pareja intentó impedir la acción y hubo un forcejeo. La consecuencia fue que el delincuente sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza. El hombre quedó tendido en el piso. Al lugar llegaron policías del circuito Eugenio Espejo y constataron el deceso.

El comandante de la Policía del Distrito Metropolitano, Fausto Salinas, señaló que no descansarán hasta dar con los responsables de la muerte del ciudadano. La Policía ya cuenta con un identikit del causante. Salinas hizo recomendaciones. Utilizar el traslado de valoresde la Policía, acudir a los canales electrónicos para transacciones y, en casos como el registrado el miércoles, no tratar de forcejear con delincuentes porque no se sabe que tipo de armas tienen o cuantos son.

Las investigaciones del caso han sido asumidas directamente por el director de la Dinased Fausto Olivo. Hay varios equipos policiales y unidades que investigan el caso. En lo que va del año ya se han registrado casi 70 homicidios intencionales en la capital. Al 2 de julio habían 67 decesos. De ellos fueron 57 homicidios, siete asesinatos y tres femicidios. 42 muertes fueron por violencia interpersonal y 35 por violencia criminal.

Entre las víctimas hubo 57 hombres y 10 mujeres. Del total de muertes 43 se registraron en sitios públicos y 25 en lugares privados. en 44 casos se utilizaron armas blancas, en 11 armas ed fuego y en los restantes se empelaron otro tipo de armas. Hubo 62 víctimas ecuatorianas, tres venezolanas, un colombiano y un peruano.

Y mientras se busca a los responsables de la muerte producida el miércoles, en un operativo seis posibles delincuentes fueron aprehendidos. La Policía informó que desarticuló una organización delictiva dedicada al robo a personas bajo la modalidad de sacapintas. Los sospechosos habrían operado en el Distrito Metropolitano y en otras provincias del país. Los presuntos delincuentes son ecuatorianos y colombianos. Para cometer los actos delictivos utilizaban vehículos propios y rentados.

En ellos se movilizaban y los utilizaban para hacer seguimiento a las potenciales víctimas al salir de las entidades financieras con altas sumas de dinero. Los identificaban y esperaban el momento adecuado y con la utilización de la fuerza e intimidación con armas de fuego, robaban el dinero que retiraban de los bancos. Luego fugaban en en motocicletas de alto cilindraje.

Las detenciones son parte de la investigación previa iniciada por la Fiscalía. Durante el proceso investigativo se recabaron indicios que relacionarían a los sospechosos con un robo ocurrido en Loja el 28 de Febrero del 2020. Hubo tres allanamientos en distintos sectores de la capital que permitieron recopilar al menos cuatro denuncias por hechos registrados desde 2015, detener sospechosos y recolger indicios relacionados dentro de la investigación, informó la Policía.

Son tres hombres y tres mujeres los detenidos. Son de nacionalidad ecuatoriana y colombiana y tienen edades entre 36 y 48 años. Casi todos tienen antecedentes por robo, asesinato, ataque o resistencia, entre otros delitos. Entre las evidencias hay un vehículo, una moto, un arma de fuego, municiones, celulares, controles universales de vehículos de diferentes marcas y documentación de los sospechosos.