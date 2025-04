La histeria electoral de ambos lados se tomó la Asamblea

“He dispuesto a la bancada de la Revolución Ciudadana que hoy se archive este proyecto de ley”. La orden, del 1 de abril, fue de la postulante del correísmo, Luisa González, y su cumplimiento fue inmediato. La candidata se estaba refiriendo a la Ley de Libertad e Igualdad Religiosa que su coidearia y asambleísta Esther Cuesta estaba impulsando en la Asamblea y que había generado una inmensa polémica porque pretendía que el Estado regule a las distintas iglesias que operan en el Ecuador.

Lo insólito de la orden de González es que ella es candidata a la Presidencia y, teóricamente, no debería tener autoridad sobre las decisiones que tome o deje de tomar la Asamblea. Lo hizo en su condición de candidata del correísmo que veía que el tratamiento de esta ley le estaba trayendo problemas para su campaña: no es popular la idea de que el Estado se inmiscuya en los asuntos religiosos.

González además se declaró, cuando anunció su orden al bloque de su partido, como miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Semanas antes, un video en el que ella aparecía durante un rito religioso cristiano, que se llama la imposición de manos por parte de una misionera de esa Iglesia, se había vuelto viral en redes sociales generando asimismo mucha polémica.

Las órdenes de la candidata González a Veloz

Este episodio es apenas una muestra de cómo la campaña está marcando la agenda legislativa. Lo de González y la Asamblea no se limita, empero, a esa orden para archivar un proyecto de ley que no le estaba ayudando en su campaña.

También ordenó a la presidenta de ese organismo, Viviana Veloz, que es miembro de la Revolución Ciudadana, que convoque a una sesión de ese organismo en la ciudad de Esmeraldas. ¿El motivo? González tenía planificada una visita a esa ciudad durante los días en los que la Asamblea debería instalarse ahí.

En otras palabras, la candidata presidencial del correísmo ha estado utilizando a la Asamblea para beneficiar a su campaña electoral. ‘Si Noboa tiene el Estado para su campaña, entonces nosotros tenemos a la Asamblea’, parece ser el mensaje de los correístas.

Lo cierto es que desde que comenzó la campaña para la segunda vuelta electoral, la Asamblea Nacional se ha convertido en uno de los campos de batalla de las dos candidaturas: la del presidente Daniel Noboa y la de Luisa González, candidata de Rafael Correa.

La reacción del noboísmo

Precisamente el noboísmo también quiso sacar provecho del tema de la visita de la Asamblea a Esmeraldas. Para comenzar, muchos de sus voceros reprodujeron en sus cuentas de redes sociales videos y fotografías de una fiesta que la bancada correísta había tenido en el último piso de un edificio.

La idea era posicionar que los correístas habían ido a una “farra” y a gastarse grandes cantidades de dinero en la fiesta. La estrategia fue bastante exitosa y el tema de la fiesta se viralizó en redes convirtiéndose en tendencia.

ADN fiscalizará lo que la Asamblea gastó en Esmeraldas

Poco después, el 1 de abril, la bancada noboísta de ADN anunció que iniciará una investigación de cuánto gastó la Asamblea en la sesión del pleno del 26 de marzo, que fue convocada por su presidenta, Viviana Veloz, por orden de la candidata de Rafael Correa.

Ya lo había anunciado el presidente Daniel Noboa, quien aseguró que los asambleístas se pasaron “farreando” durante esa visita. Lo de Esmeraldas es apenas un episodio más en esta campaña en la que los dos grupos finalistas de las elecciones tratan de aprovecharse de la Asamblea.

La mira en la Prefectura de Pichincha y el alcalde de Guayaquil

En ese escenario electoral, el recurso de la fiscalización se ha convertido en un elemento clave de la campaña. Ahí está, por ejemplo, el caso de la investigación anunciada por el noboísmo de la sesión en Esmeraldas. Está también el caso de la fiscalización a la Prefectura de Pichincha, cuya cabeza es la correísta Paola Pabón.

La asambleísta Inés Alarcón anunció que interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC) al cobro de peajes que hace la Prefectura en las vías que van a los valles de Quito.

Además, el asambleísta Ferdinan Álvarez, excorreísta y actual miembro del noboísmo, anunció que ya está recabando información para acusar al alcalde de Guayaquil, el virulento correísta Aquiles Álvarez, de presunto peculado.

Fiscalización a la cita de Noboa con Trump

De acuerdo con Ferdinan Álvarez, el alcalde de Guayaquil está utilizando dinero de la Alcaldía para la campaña de Luisa González.

Pero el correísmo también recurre a la supuesta fiscalización, que no es otra cosa que maniobras pensadas en la campaña electoral. El 1 de abril, la bancada de la Revolución Ciudadana hizo públicos dos pedidos de información sobre la visita de Daniel Noboa a Estados Unidos y su encuentro con el presidente de ese país, Donald Trump.

Los pedidos fueron hechos por el legislador Héctor Balladares como paso previo a una fiscalización del viaje. Las preguntas enviadas a la Cancillería apuntan a saber qué funcionarios estadounidenses se reunieron con la comitiva de Daniel Noboa, la copia certificada de los acuerdos alanzados, el detalle y los plazos de implementación de los compromisos logrados, el alcance de los acuerdos en materia migratoria, entre otros temas.

Aguirre quiere enjuiciar a Manzano

Aunque la fiscalización a este tema podría durar meses, la idea evidentemente fue soltar el tema cuando apenas falta una semana para los comicios. El correísmo sabe que el encuentro con Trump estuvo rodeado de muchas interrogantes y quiere sacar rédito electoral de esas dudas.

Pero las iniciativas fiscalizadoras no quedan ahí. La Comisión de Fiscalización, liderada por la correísta Pamela Aguirre, anunció que pedirá el inicio de un juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano.

La histeria electoral se tomó la Asamblea Nacional.

