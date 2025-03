Desdolarización: hay que agradecer la sinceridad del correísmo | Por Martín Pallares

A los correístas hay que agradecerles que, al menos en ciertos temas, son profundamente sinceros y no pueden ocultar su pensamiento ni sentimientos. Un sinceramiento que ocurre incluso cuando esa sinceridad va en contra de sus intereses electorales.

El caso que mejor ilustra este fenómeno es el de la dolarización. En lo más profundo de la naturaleza de un correísta yace como volcán ardiente una posición ideológica tan profunda y marcada que ya es parte de su ADN: el dólar no les gusta porque es el símbolo del capitalismo y la mismísima quintaesencia del imperialismo yanqui.

También hay que anotar que la dolarización es un obstáculo para su modelo de gestión política porque les impide sostener los gigantescos niveles de gasto público que necesitan, pero la variante ideológica o el prejuicio político pesa muchísimo y es lo que les impide morderse la lengua y no hablar, incluso cuando les conviene tener la boca bien cerrada.

#ANÁLISIS | El esfuerzo de los correístas por aparecer como los apóstoles de la dolarización se estrelló contra la suspicacia de una Asamblea que no les cree ni el nombre. Habían presentado una propuesta para que el dólar de los Estados Unidos sea consagrado en la Constitución… pic.twitter.com/UKHK6ieGvY — Diario Expreso (@Expresoec) February 28, 2025

Un 'desliz' que desnuda el deseo del correísmo con la dolarización

Es lo que pasó con dos insignes correístas hace apenas unos días: Paola Cabezas y Gissela Garzón, en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa con el periodista Carlos Rojas. Ni la una ni la otra pudieron contenerse. Desde el momento en que Cabezas arrancó su razonamiento sobre el tema, dejó en claro su sesgo ideológico sobre el tema: “entendimos que la dolarización no era pensar en inglés, no... A la ecuatoriana”, aseguró apasionadamente como si pensar en inglés, español o italiano tuvieran algo que ver con el uso del dólar como moneda del país, sugiriendo más adelante que la dolarización del correísmo será “a la ecuatoriana”; es decir, con ecuadólares.

Le puede interesar: Esto dispone el decreto de Daniel Noboa para fortalecer la dolarización

Luego salió en auxilio de Cabezas su coidearia Garzón quien defendió la idea de emitir dinero en el país poniendo como ejemplo a las monedas de 50 centavos que se acuñan localmente. Lo que fue evidente en la intervención de ambas no fue únicamente la absoluta ignorancia que tienen sobre política monetaria sino cómo esa ignorancia la suplen con lugares comunes de una trasnochada heredada del patrón ideológico incubado durante la guerra fría.

Tanto Cabezas como Garzón no solo que ignoran los elementos más básicos de la teoría monetaria, sino que parecen no haberse percatado de que no deberían hablar sobre temas que no dominan. Incluso sabiendo que ese tema le ha costado tanto al correísmo, sobre todo en épocas electorales como la de ahora.

Gissela Garzón también está metida en la polémica de la dolarización. RENÉ FRAGA

EL daño colateral a la campaña presidencial de Luisa González

La intervención de Cabezas y Garzón, sin duda, le está haciendo daño a la candidata de su movimiento, Luisa González. El impacto se lo pudo ver, al menos, en redes sociales, donde el tema de la desdolarización se viralizó a la par que la publicación de los chats de Augusto Verduga, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Al haberse producido estas declaraciones a pocas semanas del día de las elecciones, es de prever que su efecto en el electorado durará hasta ese día.

Dolarización a la ecuatoriana: lo dicho por Cabezas golpea campaña de Luisa González Leer más

Le puede interesar: ¿Estrategia o necesidad? El impacto del decreto 565 sobre la dolarización en Ecuador

Resulta insólito, además, que Cabezas y Garzón hayan salido a dar declaraciones tan torpes sobre el tema cuando se sabe que es un asunto del que no saben nada y que es tan sensible en tiempos de campaña. En ese sentido, es increíble que la jerarquía correísta no haya instruido a los miembros de la Revolución Ciudadana que se abstengan de hablar sobre ese tema que es tan sensible en el electorado.

Cabezas y Garzón podían haberse ahorrado el problema que tienen ahora diciendo simplemente que el correísmo está comprometido con la dolarización y que de ese tema van a dar detalles exclusivamente los miembros del equipo económico.

Precisamente, la reacción de la candidata Luis González dio la medida del efecto que tuvieron en la campaña las declaraciones de Cabezas y Garzón. González salió a tranquilizar al electorado diciendo, en una entrevista, que ambas no tienen incidencia en las definiciones del plan económico de la Revolución Ciudadana.

Mientras el correísmo impulsa una enmienda constitucional para declarar al dólar como moneda oficial de Ecuador, su plan legislativo incluye propuestas que algunos califican como riesgosas para la estabilidad de la dolarización.



Revísalo aquí 👉 https://t.co/LqjH3WiY8V pic.twitter.com/rL3qFSChEt — Diario Expreso (@Expresoec) February 26, 2025

Rafael Correa y Andrés Arauz, otros correístas sincerados sobre la dolarización

Esta incapacidad de hablar sobre la dolarización sin sesgo ideológico o dogmático, como la de Cabezas y Garzón, caen como bombazos en la opinión del electorado sobre todo porque no faltan antecedentes que hacen que la opinión pública se ponga nerviosa. El prófugo Rafael Correa siempre habló en malos términos de la dolarización y en una concentración en Venezuela dijo que si un izquierdista venezolano propone la dolarización es un traidor a la patria y que comete un “suicidio geopolítico”.

RELACIONADAS ADN buscará nueva conformación para comisión que tratará enmienda sobre dolarización

También está la entrevista que en 2023 dio Andrés Arauz a la revista Perfil de la Argentina, donde habló de la necesidad de emitir “ecuadólares” y de que la dolarización era inconstitucional. Y para completar el cuadro, está la forma tramposa en la que el candidato a la vicepresidencia, Diego Borja, trató de engañar a la opinión pública al no aceptar que él había escrito hace algo más de 20 años un ensayo llamado “Cómo salir de la dolarización sin morir en el intento”.

Aún no se puede saber cuánto afectó a la campaña de Luisa González la metedura de pata de Cabezas y Garzón. Lo único que es cierto es que lo que ambas dijeron revela, en esencia, lo que realmente piensa el correísmo sobre la dolarización.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!