Henry Kronfle: “Adelantaremos el reloj una hora para tener más luz”

Henry Fabián Kronfle Kozhaya, precandidato presidencial del Partido Social Cristiano (PSC) y aliados. Fue presidente de la Asamblea Nacional hasta octubre pasado. Antes de la política fue presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano.

P. - ¿Por qué decidió participar si ya era el presidente del Poder Legislativo?

R. - Porque hicimos todo lo que se podía desde la Asamblea, cumplimos, pero nos dimos cuenta de que los problemas eran en el Ejecutivo. Es un gobierno indolente, que no tiene experiencia, solidaridad, cercanía con la gente y deja pasar los problemas sin darles soluciones.

Ecuador: la difícil tarea de prometer empleo en época de cortes de luz Leer más

P. - El presidente Noboa ha dicho que ahora todos son expertos en materia energética y que ahora todos tienen las soluciones...

R. - No sé cuántos expertos haya en electricidad y energía, pero ellos no están en el gobierno. Ni él es experto en energía porque al Ecuador entero lo tiene sumergido en oscuridad.

P. - Entonces, ¿cuáles son sus propuestas viables?

R. - Primero ir a Colombia a hablar con su presidente, pero no se puede ser candidato y presidente a la vez, cuando se sabía que se necesitaba hacer acciones desde el primer día.

P. - Y el segundo paso...

R. - Fiscalización a las barcazas, que el operador privado pueda poner a disposición su aporte. Poner un medidor de salida para que registre y se descuente de la planilla lo que aportó. También proyectos fotovoltaicos, eólicos... Adelantemos una hora al reloj para que tengamos una hora más de luz. Como la hora sixtina, esos 60 minutos que pueden compensar las ventas con luz natural. Poner centrales nucleares. Más el mantenimiento de las 21 centrales termoeléctricas.

P. - Pero aún no es suficiente.

R. - Yo le voy a presentar al país un plan para la recuperación económica por la crisis energética, para salir de las tinieblas en que estamos en el Ecuador.

Elecciones 2025: el uso de niños en la campaña es una prohibición poco acatada Leer más

P. - Estos comicios son importantes porque vuelven con candidato propio después de apoyar a invitados o aspirantes de otra lista.

R. - Porque cuando poníamos un candidato prometía no subir impuestos, a, b, c, d, y cuando llegaban al poder no lo cumplían. Entonces era hora de que el Partido Social Cristiano tenga alguien que se comprometa y que cumpla.

P. - La detención de Pablo Muentes afectó al PSC.

R. - En cuanto a la judicialización de la política o a la politización de la justicia, que se quiere de manera electorera y politiquera hacer un escándalo sobre un personaje que participó en el PSC como que si esto fuera un tema del partido; nosotros hemos sido claros y la Fiscalía también. Es un tema personal, individual. Lo que haya hecho el señor Muentes es en el ámbito privado y no tiene que ver con el partido político.

El PSC está más fuerte que nunca. Lo de Muentes es responsabilidad de él. No tiene nada que ver con el partido. Henry Kronfle Candidato presidencial del PSC

P. - ¿Qué hacen para que no ocurra en las filas del PSC?

R. - Siempre lo hacemos. Cuando tuvimos el problema con el antiguo prefecto (Carlos Luis) Morales, que en paz descanse, fue la misma tienda política la que tomó las primeras medidas para separarlo de la Prefectura.

P. - Pero hay señalamientos de narcopolítica y de mafias desde la misma Fiscalía.

R. - No conozco a quienes hagan eso, pero hacer una declaración así es muy irresponsable. Hay que tener mucho cuidado y elementos de juicio para hacerlo.

Cambios en el Partido Social Cristiano (PSC)

P. - Han renovado su logotipo y nombre. ¿Por qué?

R. - Para esta elección entramos a una renovación personal, para refrescar el partido y tener la aceptación de los jóvenes. El PSC se ha quedado corto con aliados porque se trata de una tendencia e ideología. Se mantienen los colores, pero su logo ha tenido una renovación.

Ana Galarza: "no estaré en las elecciones porque alguien no me dejó participar" Leer más

P. - ¿Cuáles son sus propuestas de gobierno?

R. - En seguridad, tecnología de punta, reconocimiento facial en las cámaras de los aeropuertos, políticas de migración... Dotación de todo el equipamiento a la Policía, intervención en las cárceles y su dominio. Mano dura contra la delincuencia y la reincidencia en el delito.

P. - Pero para eso se necesita dinero. Y eso es lo que no hay.

R. - Hay que trabajar en función de las familias ecuatorianas. Cuando se dice “vamos a salvar al Ecuador”, se trabaja en salvar el déficit fiscal. Pero la familia ecuatoriana no vive de ese déficit fiscal, vive del dinero que tiene en su bolsillo. Vamos a regresar el bono a la tercera edad y (a pacientes de) enfermedades catastróficas.

P. - Pero sigue siendo dinero estatal a personas.

R. - El IVA a la canasta básica se va, a los insumos médicos, a las herramientas agrícolas, al transporte liviano y pesado a nivel nacional, podemos hacer una canasta para ellos. Cero impuestos incluido el IVA al sector turístico, excepto el impuesto a la renta, porque no se recupera desde la pandemia.

💡 Te presento las propuestas para transformar el futuro energético del Ecuador 🇪🇨



¡Menos dependencia, ⚙️ más innovación! pic.twitter.com/ZTzh4NVWYj — Henry Kronfle K. (@HenryKronfle) October 27, 2024

P. - ¿Y cómo será su gestión en el sistema administrativo?

R. - Lo ideal sería llegar al modelo de la administración del Municipio de Guayaquil con Nebot, que era un 86 % para obra y el 14 % para la administración. Ahora el Estado se queda con $ 99 de cada $ 100 que recibe, y al ciudadano le regresa un dólar de todo lo que aporta.

El IVA lo vamos a bajar al 12 % y luego al 10 %. Lo que queremos es dinamizar la economía de las familias. Henry Kronfle candidato a la presidencia por el PSC

- ¿De dónde se va a sacar el dinero para ello?

- Vamos a ir a mercados internacionales con confianza y experiencia, que sí la tenemos, y explicar que el dinero es para la deuda interna. Pedimos un periodo de gracia y pagamos la deuda social y no va a crecer la deuda porque solo será externa.

- ¿Qué opina sobre la descalificación de la lista de asambleístas nacionales de cuatro organizaciones políticas por el TCE y CNE?

- Espero que esté en el marco del derecho, porque tenemos que confiar en la autoridad electoral. No se quiere que esto sea un tema de ideología o sea algo electorero. Si no, se estarían vulnerando derechos.

- ¿Y sobre el caso de la candidatura de Jan Topic?

- He hablado personalmente con él, a nadie se le puede coartar el derecho, pero se tiene que resolver en las instancias electorales y en derecho.

- ¿Cómo califica la gestión del presidente de la República?

- De mala a pésima, porque los resultados ahí están, no hay empleo, tenemos que preguntar cuántas horas de luz vamos a tener, la violencia sigue creciendo y la gente está más asustada y la educación no ha cambiado en nada. Ni se diga el 15 % del IVA. La calidad de vida ha empeorado y el objetivo es mejorarla.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.