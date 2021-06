"No hay condiciones para determinar una fecha de retorno general a clases"

La ministra María Brown dialoga con EXPRESO a través de una plataforma web de video, como las que por estos días se utilizan en las clases virtuales.

Ustedes autorizaron el retorno a clases en 1.301 planteles, de 5.000 que lo habían solicitado. ¿Cuánto tiempo les tomó revisar y validar esos planes?

Esos planes fueron entregados antes de mi posesión como ministra. Es decir, desde septiembre del año pasado hasta este mes. De más de 15.000 instituciones que entregaron el plan, un poco más de 5.000 solicitaban el retorno. Una vez que ellos entregaron, el Ministerio de Educación y el COE, en la administración anterior, aprobaron 1.301 planes. Durante mi gestión hemos aprobado 26 más hasta ayer (martes), sobre todo planes rezagados. Porque de esos 5.000 solo se habían aprobado 1.301 y no se habían aprobado ni rechazado algo así como 3.800.

A muchos les sorprendió el anuncio del retorno porque pensaban que ustedes habían hecho ese trabajo. Aclarado entonces que ustedes recogen un trabajo del Gobierno anterior.

Sí. Retomamos el trabajo que se había realizado. No empezamos desde cero.

El Ministerio autoriza los pedidos de retorno voluntario. ¿En este ciclo lectivo tienen previsto disponer, ordenar, un retorno general a clases presenciales?

No, no todavía. No tenemos las condiciones para determinar una fecha de retorno general a clases. Tenemos que ir evaluando de manera paulatina. Seguramente para septiembre ya tendremos un mayor porcentaje de la población vacunada, pero eso no quiere decir que no sigamos todavía con la pandemia. En este momento no estamos en posición para tomar una decisión de esas características y no tenemos una proyección lo suficientemente clara como para que sea una medida adecuada.

Usted ha citado cifras de la Unicef de que 90.000 niños han abandonado la escuela. La anterior ministra de Educación, Monserrat Creamer, en su rendición de cuentas dijo que había 225.000 en riesgo de deserción escolar. ¿Cuál de las dos cifras es la correcta o hay otra?

Ambas son correctas y ambas son estimaciones. Tenemos 225.000 estudiantes en riesgo que había identificado el Ministerio de Educación. Esto no se calcula con la matrícula. Esto se calcula con base en el número de estudiantes que entregaron el portafolio a sus docentes, es decir, que tenemos una evidencia de que han seguido al menos algo del proceso educativo.

¿Y la cifra de la Unicef?

La estimación que hace Unicef es de 90.000 y esto es de una encuesta que se realizó con el aval del Ministerio de Educación, en la cual a más de 5.000 estudiantes se les preguntó si estaban asistiendo a clases, si estaban aprendiendo, entre otras cosas. Y allí sale la estimación de 90.000. Yo uso una cifra que es 92.000, que también es muy cercana a la estimación de Unicef, pero que esa sí sale del número de personas que se han matriculado en el año lectivo, en Sierra y Costa, 2019-2020 y 2020-2021, y allí decreció la matrícula en 92.000 estudiantes.

92.000 estudiantes menos.

Ahora, esto también es una estimación porque también cambia el número de estudiantes por cohorte y (hay) algunos estudiantes que sí se matriculan pero luego no continúan las clases. La única forma real de saber con certeza, y por eso la estamos planteando, es un censo nacional de estudiantes en el que podamos, a través de brigadas, conocer qué es lo que ha sucedido en los últimos tiempos y cuáles son los niveles de aprendizaje que han tenido, para tener información censal cierta.

El Ministerio de Educación alista un censo nacional de estudiantes para conocer la cifra real de abandono escolar y otros datos de la situación de la educación del país GUSTAVO GUAMAN

CONTEXTO: EXPRESO ha recogido criterios de expertos educativos y de la Unicef sobre la urgencia del retorno a clases presenciales, sobre todo para los niños de hogares más vulnerables, pero garantizándoles un contexto seguro. El Gobierno de Guillermo Lasso, apenas una semana después de su posesión, autorizó el retorno en 1.301 planteles del país.

El año pasado Educación dispuso que ningún alumno podía ser reprobado, perder el año. Alegó el contexto de la pandemia, las dificultades para estudiar, el impacto emocional que eso podría sumar al alumno y a las familias, etc. ¿Este año van a mantener esa disposición?

Estamos evaluando cuál será la mejor medida. Sin embargo, sí quisiera dar tranquilidad a las familias porque en un contexto en el que sabemos que habrá muchas brechas y que hay estudiantes que no han podido acceder al sistema educativo, el hablar de una pérdida de año sería injusto porque no ha sido algo que dependa de ellos. Entonces, más bien es obligación del sistema educativo nivelar.

¿Cuándo se decidirá eso?

Los censos están planteados para los próximos meses. Están planteados para que se lleven a cabo dentro de los primeros 100 días de Gobierno. Ya estamos avanzando en los pilotajes y, de hecho, en cuál será el cuestionario.

¿Cuál es su criterio con respecto a la Reforma a la Ley de Educación, que está en suspenso por una demanda legal?

Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la ley y del debido proceso. La Corte Constitucional ha dispuesto suspender la implementación de estas medidas, los artículos reformatorios a la LOEI, mientras se revisan las demandas que se interpusieron. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es esperar a que la Corte se pronuncie. Y una vez que veamos cómo queda el cuerpo normativo, pues entonces tendremos claridad y sabremos cómo debemos avanzar en la implementación de la norma.

Al margen de lo que resuelva la Corte, ¿cuál es su criterio sobre las reformas aprobadas, sobre todo el escalafón?

Estamos de acuerdo en que tenemos que revisar el escalafón. El escalafón no establece los pisos salariales, es algo que simplemente determina en la ley cómo un docente dentro del sistema educativo tiene que ascender en su carrera, cuáles son sus posibilidades de entrar al magisterio y de ascenso dentro del escalafón. Los criterios del escalafón debemos revisarlos, debemos actualizarlos y debemos trabajar con los docentes para que esto sea conducente a una carrera digna. Y que además sea algo que se construya de manera participativa. Estoy segura de que sea cual sea la decisión de la Corte, vamos a tener que revisar el escalafón.

La ministra de Educación, María Brown, fue posesionada el 24 de mayo pasado, como parte del gabinete ministerial del presidente Guillermo Lasso. GUSTAVO GUAMAN

PERFIL. La Ministra de Educación María Brown es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad San Andrés, de Buenos Aires. Tiene una maestría en Educación Especial por la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) y un diplomado superior en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue subsecretaria de Educación Especial e Inclusiva en el régimen anterior.