"No hay un acuerdo mínimo con el Gobierno para la reforma laboral"

Sin acuerdo. La aspiración del Gobierno Nacional de presentar el proyecto de reforma laboral a la Asamblea Nacional antes de fin de año sorprende al sector laboral. Freddy de la Torre, presidente de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas y vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Ecuador, asegura que luego de un poco más de un mes de conversaciones todavía no hay un acuerdo.

Le hemos dicho al Gobierno que tenemos nuestro planteamiento, no es acogido y no sabemos porque dicen que estamos apunto de concretar este asunto. Nos llama la atención. Freddy de la Torre, presidente de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas.

La propuesta del gremio laboral va encaminada, según el dirigente, a promover la reactivación económica y la reducción del desempleo con inversión inversión pública y privada en cuatro áreas: construcción, comercio, turismo y el agro. Además, que el Estado "deje de pagar los 10 millones de dólares de deuda externa e invierta en estas áreas. "No llegamos a un acuerdo porque mientras nosotros mantenemos esa posición, los empresarios y el Gobierno mantienen otra".

Según de la Torra, no llegan a un acuerdo en temas como la flexibilización laboral que ellos consideran que es precarizar el trabajo. Sobre los contratos a prueba de tres años, el sector laboral cree que no garantiza una estabilidad a los trabajadores. A la lista de descuerdo está la iniciativa de condensar las 40 horas laborales en 5 días a 3 días. "Lo que pasa es que no quieren pagar los sobre tiempos u horas extras. No hay un acuerdo".

Una delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene previsto visitar el país, dijo el dirigente, tentativamente la próxima semana. Mientras que a finales de esta semana, entre el 12 y 13 de diciembre próximos, se realizará el XII Congreso de la Unión Nacional de Trabajadores del Ecuador en Machala, provincia de El Oro. De Guayas participarán delegados de 50 organizaciones.