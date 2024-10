La delincuencia frena las ventas del mercado mayorista de Quevedo

La inseguridad que acecha los alrededores del Mercado Mayorista de Quevedo, ubicado a una cuadra del puente Antonio Andrade Casanello, en el sur de la ciudad, le ha dado un duro golpe a su afluencia comercial. Los más de 60 comerciantes que trabajan en puestos de venta de legumbres y frutas al por mayor, miran con desconsuelo el panorama comercial de este predio.

Los trabajadores aseguran que las ventas son escasas y que ahora sus ganancias son destinadas únicamente a mantener su negocio en pie. Detallan que sus ganancias son un 60 % más bajas que en relación al año pasado.

Atribuyen esta situación a la delincuencia constante del sector, la falta de un plan de seguridad por parte de la Policía Nacional para esta zona y las constantes amenazas y extorsiones de grupos delincuenciales.

Así lo explicó Jaime Cuzco, un comerciante que está en esta instalación desde la reubicación de comerciantes informales de la ciudad en 2019. “Nos toca a nosotros pagar a una persona para que esté en la puerta, dando guardianía. Sin embargo, ni pagando a alguien hay garantías, ya que el martes pasado entraron cinco sujetos y nos robaron”, acotó el comerciante.

Arreglos El costo del mantenimiento ha salido de los bolsillos de los comerciantes, un valor que debe hacerse cargo el Municipio de Quevedo.



Cuzco indicó que los trabajadores del mercado han presentado varios proyectos de seguridad a las autoridades de turno para que les brinden el respectivo apoyo y así puedan mejorar sus jornadas laborales.

No obstante, los comerciantes indican que debido al cambio de comandancia de la Policía de la zona, todos estos proyectos quedaron olvidados y han tenido que volver a insistir en ellos. Actualmente solicitan que al menos un policía pernocte de forma permanente en este mercado.

Un mercado en mal estado

Además, al problema de inseguridad se suma el mal estado del establecimiento, que cuando abrió por primera vez sus puertas a la comunidad, este contaba con varios servicios básicos como luminarias, alarmas y agentes municipales que ayudaban a la seguridad. En la actualidad, ninguno de estos elementos están presentes.

“Este es un mercado mayorista donde toda la ciudadanía de Quevedo llegaba hacer las compras, pero ahora las personas ya no quieren ingresar, por los crímenes que ocurren en los alrededores y dentro del mercado”, refirió Cuzco.

Otro problema que enfrentan a raíz de esta situación, son deudas de arrendamientos de los módulos. Esto se debe a los factores ya mencionados y la falta de ingresos, por lo que no han podido pagar al Municipio valores que van desde los 100 hasta los 1.500 dólares.

La comerciante María Elsa Guamán, indicó que el Municipio le está cobrando alrededor de 750 dólares, lo cual indicó que no entiende, pues está segura que se encuentra al día con sus pagos. “No entiendo por qué me sale muy alto el pago por patente. Necesitamos que nos ayuden, porque nosotros solos no podemos con estos pagos”, expuso.

Otra de las comerciantes del lugar, Olga Baque, comenta que “hay que estar bien parado para trabajar en el mercado, ya que no es fácil lidiar con un sinnúmero de problemas. Además, nos piden que paguemos un arriendo, cuando no tenemos luminarias, no tenemos quién haga la limpieza, y por último, tenemos que pagar a los extorsionadores, porque si no lo hacemos ponemos en riesgo al resto”, refirió Baque.

Las autoridades dan una respuesta

Ante esta situación, la directora de mercados municipales de Quevedo, Verónica Vera, explicó que actualmente están gestionando y analizando los varios pedidos que han hecho los trabajadores de esta instalación.

En materia de seguridad, asegura que también están realizando los pedidos pertinentes a la Policía. “Ya enviamos el oficio correspondiente al Coronel de la Policía en Quevedo para que nos ayude de forma constante con los agentes en los exteriores del mercado que es el sitio más vulnerable”, aseguró.

En cuanto al pago de las patentes adeudadas, la funcionaria explica que han realizado una revisión de cada caso y los han dividido de mayor a menor valores de la deuda, esto con el fin de dar facilidades de pago acorde al caso y evitar inconvenientes.

Sin embargo, la ciudadanía exige que estos valores además de volver a ser revisados, debido a la cantidad absurda que algunos deben, también piden que tomen en consideración los gastos que los mismos trabajadores han realizado en esta instalación, inversión que tuvo que provenir directamente del Cabildo y no los beneficiarios.

