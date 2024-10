Quevedo: Barrio El Desquite clama por un ducto cajón que ponga fin a la fetidez

Estructura. Con este tipo de tubos se prevé que el agua fluya y no se quede estancada. A la par, la Alcaldía asegura hacer limpiezas permanentes.

En el sector El Desquite 4, en la parroquia Viva Alfaro, en el sur de Quevedo, los habitantes están hartos de la desatención por parte de las autoridades. El canal que atraviesa la zona, advierten, es un completo riesgo.

Las decenas de habitantes de este sector denuncian que la pestilencia de este cuerpo de agua es insoportable. A decir de ellos, a la hora de comer, sobre todo al mediodía, cuando calienta más el sol, se torna imposible ingerir un bocado e incluso respirar.

Eder Calero, habitante del lugar, indicó que esta problemática lleva presente más de 15 años, prácticamente desde que se construyó este canal con el fin de evitar inundaciones durante la época invernal. Sin embargo, la zanja atraviesa casi todo El Desquite 3 y 4; en total son seis cuadras que permanecen en un estado insalubre.

“Los niños se nos enferman por la proliferación de mosquitos, incluso en las casas cercanas se meten las culebras y roedores de todos los tamaños. En el verano hay monte, lo que vuelve invivible el lugar. Es triste vivir así”, expuso Calero.

Wellington Coronel, también residente, cree que no es justo tener que criar a sus hijos en estas condiciones. “La falta de voluntad política nos tiene sentenciados a vivir mal, enfermos. Ni una sola autoridad, ni una sola administración se ha preocupado por limpiar esta zona y por convertirla en un ecosistema sano y que, de paso, facilite el encuentro vecinal”, comentó.

El presidente de la parroquia Viva Alfaro, Ider Chica, indicó que han trabajado arduamente en la gestión de un ducto cajón; obra que la han solicitado desde la administración pasada, presidida por el entonces alcalde John Salcedo, quien “nunca atendió el requerimiento”.

“Este lugar se convirtió en un foco infeccioso y aún así las autoridades han hecho caso omiso a nuestros pedidos. No es justo que ignoren nuestros pedidos. Estamos a vísperas del invierno, tememos caer enfermos, llenarnos de plagas”, aseveró Chica.

Miguel San Lucas, presidente de la Asamblea Local Cantonal de Quevedo, alegó que el problema lleva vigente alrededor de 40 años y que no existe minga alguna que mitigue la contaminación. Por ello, dijo, el gremio no se cansará y continuará exigiendo la obra, las veces que sean necesarias hasta ser escuchados.

El Municipio da una respuesta

Frente a los pedidos de los moradores, las autoridades se han hecho presente con maquinaria para limpiar el canal y colocar tubos que permitirán que el agua fluya. Desfogue.

Sobre la construcción del ducto cajón, el alcalde de Quevedo, Alexis Matute, aseguró que no es posible por ahora. Que todo dependerá a que lleguen algunos recursos para ejecutarla.

“Tenemos muchos proyectos para Quevedo y no nos vamos a olvidar de las zonas que más necesiten obras. En El Desquite 4 estos trabajos serán de gran ayuda”, expuso Matute.

No obstante para la ciudadanía, los trabajos serán nada más que un parche. Creen que con la llegada de las lluvias todo se complicará y que no habrá tubo alguno que evite que la zanja natural quede no solo inundada, sino atascada de basura.

