Hallan indicios penales en las acciones constitucionales sin sorteo

Las acciones constitucionales como el habeas corpus, que han servido para sacar de la cárcel a narcotraficantes, asesinos y exfuncionarios corruptos presentan irregularidades desde su sorteo.

La Contraloría General del Estado informó que encontró indicios penales durante el examen especial DNA1-0043-2023, que analizó las funcionalidades del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) utilizadas para el sorteo de causas.

Las irregularidades están relacionadas con 77 causas que se sortearon en las dependencias judiciales del Guayas, entre el 27 de junio de 2019 y el 10 de septiembre de 2020. "La auditoría identificó que se ejecutaron, sin autorización, instrucciones directas a la base de datos del SATJE desde un computador que no estuvo identificado con la nomenclatura para equipos de la Función Judicial".

Estas instrucciones directas se vio cuando un usuario genérico y una aplicación que no fue desarrollada por la Judicatura incrementó la cantidad de causas asignadas a los juzgadores, a excepción de un juez y secretario. Por la configuración del sistema (diseñado para asignar los ingresos al magistrado con menos carga laboral) se logró que las nuevas acciones constitucionales se asignen automáticamente al juez escogido.

"Luego de la manipulación del sistema de sorteos, la distribución de los procesos volvía a su estado inicial. Esta secuencia de eventos ocurría en el lapso de menos de un minuto. En febrero de 2020, una analista de Seguridad de la Información del CJ comunicó a los subdirectores de Seguridad de la Información y de Sistemas de la Información sobre las instrucciones no autorizadas, ejecutadas directamente a la base de datos del SATJE. No obstante, los funcionarios no adoptaron medidas correctivas oportunas y solamente dos años después, en abril de 2022, cambiaron la contraseña de acceso".

Esta modalidad ya fue denunciada por EXPRESO, en la nota titulada: Sistema de jueces a la carta, en donde se reveló cómo se direccionaban las causas a determinados jueces. Uno de los casos fue el del exalcalde de Quito, Jorge Yunda.

Otra irregualidad se vio en el ingreso 1.095 causas constitucionales que se ingresaron mediante tres vías que no eran permitidas. La primera fue a través de Flagrancias (diseñada exclusivamente para ingresar infracciones penales). La segunda fue por Ingreso Directo (para incidentes que deben sustanciarse por el mismo juez que conoció la causa principal) e Ingreso Histórico (en la que se realizan sorteos manuales, en situaciones contingentes, cuando el sistema no está disponible).

Entre abril de 2017 y diciembre de 2021 se asignaron manualmente 396.089 causas que ingresaron como flagrantes. A pesar de que el sistema cuenta con la opción para definir los horarios en los que los jueces atienden las flagrancias, 169.301 causas se derivaron a magistrados que no estuvieron en turno.

"Auditoría también identificó que, entre agosto de 2017 y diciembre de 2021, a través de la funcionalidad Ingreso Histórico se registraron 935 causas sin autorización del director general del Consejo de la Judicatura. Otras 112 causas se ingresaron desde la Corte Nacional de Justicia sin los respaldos de las autorizaciones para el uso de la opción Ingreso Histórico".

Sin respuesta desde 2018

El informe de auditoría menciona, que en septiembre de 2018 se alertaron los riesgos de manipulación y vulnerabilidades en las funcionalidades Ingreso de Flagrancias e Ingreso Histórico de Causas del SATJE. Sin embargo, transcurrieron 1.215 días sin que se implementen mejoras y controles que garanticen el principio de transparencia en la administración de estas funcionalidades del SATJE.