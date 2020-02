“No puedo hacerle pruebas del coronavirus a todos”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este 28 de febrero a “muy alta” la amenaza global de la epidemia de coronavirus debido a su rápida extensión. Además del caso en Brasil, México confirmó este mismo día la existencia de dos casos, uno en Ciudad de México y otro en Sinaloa

- Ante el caso de Brasil y ahora de México, ¿el ministerio hará un control adicional como prevención para que no ingrese el coronavirus a Ecuador?

- Nosotros como ministerio sí hemos tomado medidas de prevención. En este caso como la enfermedad está activa en Italia, Corea e Irán se hizo la actualización de todos los lineamientos operativos y los protocolos. Cabe recalcar que todos los protocolos y lineamientos son provisionales, porque es un virus nuevo, está en estudio el comportamiento y cada vez van saliendo cosas nuevas. Entonces ahora lo que habría que hacer es incluir a México si es que la enfermedad está activa, es decir, hay que confirmar si es un caso importado o autóctono.

- Hablan de dos importados...

- Si son casos importados no habría que hacer ninguna actualización a los lineamientos y protocolos en Ecuador, porque los países de mayor riesgo son en donde el virus está activo y obviamente se va a dar más prioridad y enfoque a los pasajeros que vienen de esos países.

- Le pregunto porque España actualizó sus protocolos y empezó a hacer controles a personas con neumonía para detectar casos. ¿Aquí se va a hacer un control adicional a personas con neumonía sin que vengan de esos países o no han tomado en cuenta eso?

- No, los pacientes tienen que reunir criterios para poder hacerle los controles. Un paciente con riesgo alto de presentar coronavirus sería alguien que venga de China, Italia, Corea e Irán. Me tengo que regir a los protocolos que se ha elaborado, no puedo correrle las pruebas a todos los pacientes o a todos catalogarlos como sospechosos, cuando realmente no han venido de un país donde la enfermedad realmente no está activa.

- ¿Se están haciendo pruebas con los reactivos?

Se le hizo al caso sospechoso, pero ahora no se ha hecho a ningún otro porque no ha habido ningún caso nuevo.

- Liga de Quito viajará a Sao Paulo para jugar un partido de Copa Libertadores, ¿el ministerio les hará una recomendación especial?

- El caso de Brasil es importado, no es un país de alto riesgo, por lo que al regreso al Ecuador no necesitan estar en aislamiento.

- ¿Pero no se les realizará alguna prueba de descarte?

- No necesitan de ninguna prueba en especial, ya que no es un país de alto riesgo con enfermedad activa. De todos modos, el Ministerio del Deporte tiene conocimiento de los lineamientos y protocolos.

- La ministra dijo que habrá un hospital específico para los pacientes con coronavirus, pero que por seguridad no podía decir el nombre, ¿qué riesgos podría correr ese hospital que no podemos saber cuál es?

- Ustedes han visto lo que ha pasado en Ucrania y en otros países. (Las personas) pueden tomar cualquier represalia contra el hospital, contra los mismos pacientes, si hubiera.

- ¿Y qué diferencia hay entre ese hospital y los otros que estaban preparados para recibir a pacientes?

- En que este hospital tendría un cierto número de camas para ingresar a los pacientes confirmados.

- En enero se generó una contradicción en la vocería con unas declaraciones del coordinador zonal 9 sobre el estado de salud del paciente chino en la alcaldía de Quito. ¿Lo que él dijo era cierto o no?

Luego de esta pregunta la relacionista pública interrumpe la entrevista y señala que el ministerio ya sacó un comunicado en el que aclararon el caso y la cuestión quedó sin responder.

- La OMS dice que esta no es una gripe normal y que la situación es grave, frente a esto, ¿qué podemos hacer para evitar el contagio?

- La prevención es igual a la de la influenza. En el caso de presentar tos o estornudo, taparse con un pañuelo o con el codo. Si tiene gripe debería utilizar una mascarilla y evitar ir a lugares públicos. Las líneas de prevención son las mismas que hemos dado siempre.