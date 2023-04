Primero me defenderé, luego analizo que hago con el Pleno. El presidente Guillermo Lasso explicó al periodista Andrés Oppenheimer, del medio de comunicación CNN, los motivos por los que no ha hecho uso, en medio de un juicio político en su contra promovido por cuatro asambleístas del Pleno por el presunto delito de peculado, de articulo 148 de la Constitución de la República que lo faculta al presidente a disolver a la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, "ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente...".

"El 75% de los ecuatorianos no quieren una crisis como la que ha planteado la oposición porque saben que con un cambio de presidente no se van a acabar los problemas" Guillermo Lasso, presidente del Ecuador.

Luego de señalar el juicio político en su contra como un ataque a su Gobierno por ser alguien incomodo para el narcotráfico, Lasso contestó a la pregunta de Oppenheimer, quien le preguntó que, si él fuera destituido, se iría a su casa o recurriría a otra instancia: "Yo he decidido ir a la Asamblea Nacional a defenderme, porque tengo que defender mi honor también. Yo no he cometido peculado, y se lo tengo que decir a todos los asambleístas".

El 75% de los ecuatorianos no quiere inestabilidad política, porque afecta la economía familiar, las oportunidades de empleo. Necesitamos tranquilidad para avanzar. pic.twitter.com/NhK6jnDePR — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) April 17, 2023

Pero más allá de defender su honra, Lasso añadió las otras razones por las que no ha disuelto, aún, la Asamblea Nacional que busca censurarlo y destituirlo del cargo. ¿Los motivos? La estabilidad del país: "Tenemos que procurar la estabilidad del Ecuador. Todos los ecuatorianos quieren prosperar, quieren avanzar, necesitan estabilidad. El 75% de los ecuatorianos no quieren una crisis como la que ha plateado la oposición porque saben que, con un cambio de presidente, no se van a resolver los problemas del país".

El presidente Guillermo Lasso dio los motivo de porqué no ha decretado la 'muerte cruzada', sin embargo, no descartó su uso en un futuro, luego de que se defienda: "Luego de eso (de defenderse ante la Asamblea Nacional) yo tomaré la decisión más adecuada para el Ecuador". Lasso sentenció, en la entrevista, que el considerará todos los artículos de la Constitución como herramientas necesarias para lograr la prosperidad del Ecuador.