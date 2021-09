Guillermo Lasso: "Pascual del Cioppo renunció. Yo no le pedí que lo haga"

Desistió más no le pidieron que lo haga. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en entrevista con el canal TC Televisión, se refirió a la reciente renuncia de Pascual del Cioppo al cargo de embajador de Ecuador en España. Reveló que esta fue una decisión del expresidente del Partido Social Cristiano y no un pedido del Gobierno. Ante esta respuesta del primer mandatario, la entrevistadora le consulta si los entretelones que marcan la salida del novel diplomático no merecían que sea el Gobierno el que lo cese en funciones, a lo que Lasso responde: "Bueno, pero ha renunciado el embajador esa es la realidad".

Inmediatamente después, la interlocutora le pregunta al presidente si ya tiene un nombre para que retome la fugaz gestión de Del Cioppo a lo que respondió que aún no tiene uno. Pascual del Cioppo se excusó ayer, 31 de agosto de 2021, de asumir el cargo de embajador de Ecuador en España tras unas polémicas declaraciones en las que aseguró que el Gobierno, en pasadas administraciones, contrató a empresas o firmas vinculadas al Partido Podemos del país europeo para que brinde asesoría jurídica a ecuatorianos afectados por los desahucios. Se presume que ese dinero iba a las arcas de la organización política. Incluso Del Cioppo mencionó a la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, como una de las presuntas vinculadas a alguna de las firmas contratadas por el Estado ecuatoriano.

El presidente Lasso también habló de otros temas. No descartó la convocatoria de una consulta popular. Incluso dijo que existen temas que están estudiando para una eventual convocatoria a las urnas. Sobre la desnutrición crónica infantil dijo que la meta es reducirla en 7 puntos en los cuatro años de Gobierno. Reconoció que no es una cifra que lo tenga satisfecho, pero es un punto de partida. Sobre los bonos solidarios que otorga el Gobierno, precisó que se están revisando, haciendo una reingeniería y levantando información para que la ayuda estatal llegue a las personas que más lo necesitan, sobre todo madres solteras.

Lasso también comentó que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, está revisando la tabla de consumo de drogas con el objetivo de eliminarla o cambios los números límites para el porte de estas sustancias. Sobre el incremento del sueldo básico a 500 dólares tal como lo prometió en campaña electoral, dijo que esos se va a cumplir. Que la revisión se la hace cada diciembre y "haremos los ajustes requeridos".

La tabla de consumo de droga ha hecho que Ecuador se convierta en un país de consumo. La tabla facilita el micro narcotráfico. La demanda de los padres de familia es que se elimine. Guillermo Lasso, presidente de la República.

Sobre política internacional destacó los acercamientos con países como China que, según dijo, ha facilitado el 62 % de las vacunas para Ecuador. "Estoy dispuesto a hablar con todos los gobiernos que están dispuesto a conversar". Destacó su reciente visita a México por invitación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por los 200 años del Tratado de Córdoba.