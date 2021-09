La clave del enredo en la Embajada de España es: ¿dónde están los contratos?

Lo que debería llamar a actores políticos nacionales y de la sociedad civil a exigir una respuesta clara del Gobierno Nacional ante un hecho que, al menos, provoca dudas sobre las irregularidades que emana, se ha rebajado a simples ‘dimes y diretes’.

Pascual del Cioppo se excusa de asumir la Embajada de Ecuador en España Leer más

El fondo sobre el presunto pago con dinero público ecuatoriano a la empresa Kinema, vinculada al partido Podemos de España, que luego iba a las arcas de esa organización política, parece quedar relegado en medio de declaraciones apresuradas del ahora exembajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, y de un comunicado de la Cancillería que se limita a desmentir dos publicaciones del portal español OKDiario y que no va a lo de fondo.

Comunicado Oficial | El Gobierno del Ecuador sobre caso Kinema pic.twitter.com/7pzT7oKmW4 — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) August 31, 2021

¿Dónde está la documentación en la que se basaron las declaraciones del embajador sobre el pago de dinero público a empresas relacionadas al partido Podemos? ¿Dónde está el contrato con la empresa Kinema? ¿Qué dice el contrato? ¿Existe esa documentación o no? ¿Quién o quiénes no quieren que esta información salga a la luz? Son algunas preguntas que este Diario ha planteado a la Cancillería, así como a actores políticos y a la Presidencia, e intentó plantear al exembajador Del Cioppo, pero en un contacto el pasado lunes prefirió no ahondar en el tema.

El canciller Mauricio Montalvo, en entrevista con Radio Centro respondiendo a una duda planteada por este medio, confirmó que existen los contratos. Toda la documentación, precisó, no reposa en la Cancillería y parte está en la Embajada en España. “(La) Hemos solicitado. La están recopilando. Es muy abundante, a seguir un poco la temática, lo que los asambleístas han solicitado... Dentro de ella, en los contratos consta la cláusula de confidencialidad. Vamos a atender el pedido y vamos a responder cuando contemos con toda la documentación. No es cuestión de proceder a la ligera. Es un tema muy sensible y delicado y estamos comprometidos a esclarecerlo hasta el último detalle”.

Los hilos, que no se mueven en Ecuador, se mueven con mayor intensidad en España. El partido Vox tiene previsto presentar este 1 de septiembre de 2021 una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de España para que investigue las declaraciones del embajador Pascual del Cioppo al canal ecuatoriano y si la financiación de un Gobierno extranjero a un partido político español constituye un delito. “El valor de las palabras tiene su peso. Nosotros tenemos una denuncia presentada a la sociedad Kinema en su momento que no siguió adelante. Con base en las nuevas declaraciones del embajador y en la información que esperemos facilite el Gobierno al asambleísta Esteban (Torres), creemos que habrá indicios suficientes para abrir una vía judicial”, comentó a EXPRESO el diputado del ultraderechista partido español, Víctor González Coello de Portugal.

También adelantó que volverán a requerir la comparecencia ante el Congreso de los Diputados de la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. La también esposa del líder de Podemos (partido afín al expresidente Rafael Correa), Pablo Iglesias, fue mencionada por el exembajador Del Cioppo en la entrevista al medio nacional como vinculada a una de las empresas que recibieron estos pagos de la Embajada ecuatoriana a cambio de asesoría jurídica para los nacionales afectados por los desahucios en el país europeo.

“Nosotros lo vamos a volver a requerir en una serie de comisiones y por lo tanto por ahí seguiremos insistiendo, sabiendo además que tenemos el apoyo de otros grupos parlamentarios”.

Cancillería: "El presidente Lasso no ha ordenado ocultar los pagos a Kinema" Leer más

En medio de declaraciones apresuradas y de comunicados que no van al fondo, están los ecuatorianos afectados por los desahucios. Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación Rumiñahui, que ayuda a migrantes ecuatorianos en España, comentó a EXPRESO que la asesoría jurídica prestada por la Embajada inició bien, pero se fue desmejorando. “El servicio no pasaba de un simple asesoramiento y a las personas les daban una simple información y las derivaban a las plataformas de los hipotecados en España”.

Pide que el Gobierno transparente la información de los ecuatorianos beneficiados, de los atendidos y, sobre todo, de los casos realmente resueltos.