Esto es lo que dijo Lasso sobre: las reformas en el campo laboral, educación combustibles, minería y más

El presidente Guillermo Lasso insiste en que no derogará el decreto de los combustibles

El presidente Guillermo Lasso hizo anuncios sobre la implementación de reformas en los campos laboral, tributario y penitenciario. En entrevista con el periodista José Hernández, a través de las redes sociales de la Presidencia, el mandatario reiteró, además, que no derogará el decreto sobre el precio de los combustibles, pero que está dispuesto a dialogar con todos los sectores, sobre la base de la realidad del país.

Aquí los principales anuncios del gobernante:

NUEVO CÓDIGO DEL TRABAJO

El Gobierno tiene listo un proyecto de ley de reforma laboral que es "fundamental", frente al hecho de que solo 3 de cada 10 ecuatorianos considerados dentro de la población económicamente activa tienen un empleo formal y trabajan bajo el antiguo Código del Trabajo. En ese sentido, Lasso anunció que presentará un nuevo código que será paralelo al actual, con lo que se garantizará que se mantengan los derechos de las personas que están bajo la actual norma.

"Yo quiero hablar del 100 % de los ecuatorianos. Hablamos de dos códigos al mismo tiempo. También tenemos un reglamento al código actual que flexibilice y facilite el empleo, la contratación laboral", acotó.

REFORMA TRIBUTARIA

El Gobierno plantea dos códigos laborales para la generación de empleo Leer más

El Presidente anunció que enviará también una reforma tributaria "para fortalecer la institucionalidad del SRI" y poder cobrar a quienes no pagan impuestos.

La reforma aún no está lista pero adelantó que tiene un enfoque fundamental a generar ingresos producto del crecimiento económico derivado de la inversión. En ese sentido anunció que el que más tiene que más pagará y que "la factura de la pandemia tiene que caer sobre los que más tienen la capacidad de hacerlo".

Agregó que hay una cantidad inmensa de empresarios que no pagan impuestos y se los va a hacer pagar, para lo cual "no se requiere una reforma tributaria sino decisión política". Admitió que no hay plazo para hacer pagar a los morosos "tendrá que irse ejecutando en el tiempo".

NO DEROGARÁ DECRETO DE LOS COMBUSTIBLES

Guillermo Lasso advierte que nunca cederá ante ‘amenazas’ Leer más

Lasso reafirmó que "no vamos a derogar el decreto de los combustibles, si lo hacemos se cae o que hemos avanzado en materia económica y la imagen internacional del Ecuador, subirá el riesgo país y esto sube consecuentemente las tasas de interés y eso provocaría que se pierda más dinero".

Sostuvo que está dispuesto a dialogar con quienes piden la derogatoria y con todos los sectores, pero sobre la base de la realidad social del Ecuador, "no con demagogia, ni autoritarismos".

MINERÍA Y PETRÓLEO

No se van a tocar el agua, los páramos, los pajonales, "apuntando a una minería sustentable". Asimismo, anunció que en 2021 se espera exportar 1.600 millones en minerales y que se necesita una refinería de minerales para lo cual se ha hablado con los mineros sobre cómo hacerlo.

El Gobierno se ha propuesto como meta duplicar la producción petrolera del Ecuador en 4 años de Gobierno, de cerca de 486.000 barriles a cerca de 1 millón de barriles por día.

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Lasso anunció que próximamente irá personalmente a la Asamblea Nacional a entregar el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior con 2 objetivos básicos: universidades libres y jóvenes que escojan las carreras que ellos quieren estudiar.

CONSULTA POPULAR

Es un tema que está en la agenda del Gobierno pero que probablemente este año no se cristalice, porque este 2021 la prioridad es la economía, el empleo, dijo Lasso. "Los temas políticos son muy necesarios pero, en las calles el 70 % de la fuerza laboral del Ecuador no tiene empleo, esa es una prioridad fundamental", subrayó.