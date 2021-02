Guillermo Lasso: “No me ha tomado tres campañas saber la relevancia de otros temas”

Oficialmente en segunda vuelta, según los resultados del Consejo Nacional Electoral. La candidatura presidencial de Guillermo Lasso sigue viva, y en un análisis de la votación ha decidido dar un giro. Ahora tiende la mano a otras propuestas, con énfasis en lo social, que no tuvieron el debido espacio en el primer capítulo de esta lid al sillón de Carondelet.

- Los resultados electorales fueron un sacudón, al punto que ahora usted extiende la mano a otras propuestas. ¿Le tomó dos campañas electorales y una tercera en curso percatarse de que hay otras visiones que impulsan al votante?

- Si revisa los planes de Gobierno de 2013, 2017 y 2021, los tres tienen claramente propuestas de respeto a la naturaleza... En mis planes se han contemplado estos temas como defender el derecho igualitario de la mujer en el campo laboral y algunos otros temas más. Probablemente lo que debo hacer es concentrar un poco más la comunicación sobre esos temas de nuestro plan de Gobierno.

- Dialogar es un primer paso, pero quien se sienta a conversar, de lado y lado, debe estar dispuesto a ceder. ¿En qué aspectos está dispuesto?

- Hay que ser claro. Hay que saber vivir unidos respetando la diversidad. El hecho que yo tenga ciertas creencias en determinados principios y valores no significa que como presidente del Ecuador se los impondré al pueblo. Tendré la capacidad, tolerancia y habilidad para conducir un diálogo y un debate nacional sobre temas claves de la sociedad. Sabré escuchar y todos tendrán claro que mi objetivo es que la sociedad en conjunto logre ponerse de acuerdo. No que Guillermo Lasso imponga a la sociedad sus creencias.

- ¿Pero serán solo diálogos o habrá decisiones concretas?

- Los diálogos llegan a puntos concretos, pero seamos claros. Una cosa es dialogar con el ciudadano Guillermo Lasso que tiene un conjunto de valores y principios que los defenderé porque tengo razones para hacerlo, y otra cosa es dialogar con el presidente Lasso. Será distinto. Mi obligación imperativa será respetar los pensamientos diferentes a los míos.

- Por ejemplo, ¿estaría usted dispuesto a ceder y en qué aspectos sobre la despenalización del aborto por violación?

- Partiendo de este ejemplo, yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ese es un principio y valor de mi vida. Cuando ejerza el cargo de presidente tendré la obligación de escuchar a quienes piensan distinto a mí y provocar un debate nacional para llegar a acuerdo y si este es contrario a mi pensamiento, tendré que respetarlo.

- También ha hablado de una propuesta de consulta popular. ¿Lo que surja de estos diálogos será sometido a votación?

- Cuando usted conduce un diálogo y llega a un punto muerto, lo democrático es que el pueblo se pronuncie.

- ¿Derechos de la mujer serán sometidos a consulta si llegan a este punto muerto?

- Respecto a la igualdad de salarios no hay ninguna discusión. Estoy de acuerdo en que hay que propender a un salario igualitario y derechos igualitarios laborales de la mujer como los tiene el hombre. No cabe una consulta... Habrá otros temas que justifiquen una consulta popular.

- ¿El aborto por violación?

- Probablemente. Deberá impulsarse un debate, un cruce de ideas sin miedo.

Respeto el punto de vista de la Izquierda Democrática (de no apoyar a ningún finalista). No queda más que dialogar son sus electores.



- ¿Cuál sería la plataforma de estos diálogos y debates?

- Desde el Gobierno promoveré un diálogo directo con los ciudadanos. Ayer (el martes) tuve un Facebook Live donde asistieron permanentemente durante una hora, 2.500 personas. Ese es un medio que un presidente democrático debe utilizar para hablar con los ciudadanos de distintos temas.

- Analicemos los resultados electorales. Usted ha dicho que estos reflejan que el 70 % de los votantes rechazó al correísmo. Bajo esa misma lógica, se puede concluir que el 80 % rechazó su planteamiento...

- Diría que lo que está en juego en Ecuador son dos modelos. Uno democrático con libertad y otro que ya lo vimos operar. Uno totalitario, que no respeta las instituciones democráticas que busca la división entre ecuatorianos, la bronca. No podemos decir que el 70 % no votó por (Rafael) Correa, sino que el 70 % no votó por aquel modelo totalitario. En este caso el 70 %, dentro del cual está el 20 % de Guillermo Lasso, es el conjunto de ecuatorianos que quieren vivir en democracia, libertad y en un Ecuador de oportunidades y prosperidad.

- ¿Qué tan efectiva, electoralmente hablando, ha sido la alianza por el Partido Social Cristiano?

- Ratifico mi agradecimiento a Jaime Nebot, la dirigencia y las bases. Los resultados hay que analizarlos desde la óptica de una dispersión de las candidaturas. Es la primera vez en la historia democrática o al menos de los últimos 40 años donde participan 16 candidatos. De esas, hubo 15 que centraron sus discursos en atacarnos porque querían nuestros votos. Ya estamos viendo en las primeras encuestas que el reacomodo de votos está en la línea de apoyar nuestra candidatura.

- Trascendió que prescindió de algunos de sus asesores, ¿cuál es el motivo?

- La estrategia de segunda vuelta cambia. Lo que hemos hecho es fortalecer nuestro equipo de campaña. Le puedo contar que hay un equipo de jóvenes consultores que trabajaron en la campaña de Xavier Hervas que ahora van a trabajar en nuestra campaña. Ahí tiene un ejemplo de lo que estamos haciendo.