Dará pelea. Veinticuatro horas después de que seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional admitan la solicitud de juicio político en su contra, el presidente Guillermo Lasso rompió el silencio. En una cadena nacional de 14 minutos el primer mandatario delineó su postura ante el proceso que ahora seguirá su curso en la Asamblea Nacional.

"Soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político que huele muy mal", inició Lasso su intervención, en la que estuvo acompañado por una docena de ciudadanos y su esposa, María de Lourdes Alcívar. El mandatario también destacó ser un demócrata y que, pese a no compartir la decisión de la Corte, respeta lo resuelto.

Mensaje del presidente de la República, @LassoGuillermo, a la ciudadanía. https://t.co/og2t5YNIEV — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) March 31, 2023

A renglón seguido, el presidente apeló a la comprensión e indicó que "soy humano, como cada uno de ustedes. Por tanto, me indigna este ataque a mi integridad, mi reputación y también a la de nuestro hogar". Asimismo, por segunda ocasión, insisto en ser inocente de las causales imputadas en su contra.

Precisamente sobre ello, Lasso señaló que le da la "impresión" de los asambleístas interpelantes "se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada, sin límites y por fuera de los tiempos que establece la democracia". Asimismo, dijo que la admisión de la Corte puede ser vista desde el punto de vista jurídico, político y personal.

"Hablemos del tema jurídico. Este es el más débil de los tres, porque la intención es clara. Los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de la Constitución (...)", continuó el mandatario y destacó que los jueces constitucionales desecharon la imputación por concusió por omisión.

Sobre la imputación por peculado, que fue admitida por la Corte Constitucional, indicó que no hay pruebas y reprochó que se lo impute por el contrato con Flopec que fue suscrito en 2018 y tuvo un alcance en 2020, años donde él no era presidente de la República. También señaló que la Contraloría hizo recomendaciones técnicas, no indicios de responsabilidad penal.

En la recta final de su intervención, Lasso hizo hincapié en que fue electo por votación popular por cuatro años de Gobierno. Asimismo, que las mafias enquistadas son las que buscan su salida y que el juicio político es un intento de "asesinar" su nombre y el apellido de su familia. "Está es una lucha que vamos a ganar", culminó el mandatario.

Tras un primer intento 'fallido', seis de los nueve jueces de la Corte Constitucional aprobaron el informe de admisibilidad presentado por los magistrados Alí Lozada y Richard Ortiz el 29 de marzo de 2023. Los jueces Enrique Herrería, Teresa Nuques y Carmen Corral, por su parte, emitieron su voto salvado.