Guillermo Lasso da las primeras directrices a los ministros que formarán su gabinete

El camino está marcado y las disposiciones empezaron a fluir. La mujeres serán mayoría en el sector social del Gobierno del presidente electo Guillermo Lasso, quien empezó ayer revelando los primeros nombres de su tan esperado gabinete.

De la actual Asamblea Nacional salen dos nombres al Ejecutivo que se posesionará el 24 de mayo. Mae Montaño, que abandonó las filas de CREO exactamente hace tres años, se ubicó nuevamente junto a Lasso, que la designó como ministra de Inclusión Económica y Social.

Ministros del Frente Social: sus perfiles Leer más

A ella el futuro mandatario le encomendó encontrar soluciones para los ecuatorianos que sufren de hambre, situación agravada por la pandemia de COVID-19. “Mae va a liderar los esfuerzos para erradicar la desnutrición infantil crónica que está afectando al crecimiento de nuestra infancia”, señaló el presidente electo.

El otro legislador que salta al Gobierno es Sebastián Palacios, que forma parte de las filas de SUMA. Su empeño en temas relacionados a la actividad deportiva le valió que Lasso lo tenga en cuenta para dirigir la Secretaría del Deporte, a la que el futuro Gobierno le devolverá el estatus de ministerio.

Para romper los círculos de violencia está el empoderamiento económico de las mujeres Bernarda Ordóñez,

​secretaria de Derechos Humanos

Desde esta cartera de Estado se propone una estrategia multidimensional. Ver al deporte como motivo de encuentro de la sociedad, como una herramienta para prevenir enfermedades, pero también impulsar a los deportistas de élite y a las futuras promesas para eventos internacionales.

Una de los designaciones más esperadas, por la crítica situación sanitaria que vive el país, era la del Ministerio de Salud, cargo que quedó encomendando a Ximena Garzón Villalba, epidemióloga y experta en salud pública.

“Con su experiencia afrontaremos el reto de vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de Gobierno. Ese es un objetivo prioritario que nos permitirá salir de la pesadilla mortal de la pandemia, pero además significará el inicio del despegue económico”, explicó Lasso.

El mandatario electo anunció que desde la Presidencia de la República habrá una unidad coordinadora de vacunación dirigida por un empresario ecuatoriano que asumirá la tarea de apoyar al Ministerio de Salud y al Gobierno en el proceso de vacunación.

Una prioridad será revalorizar a los docentes y trabajaremos por una educación que sea moderna. María Brown,

​ministra de Educación

Un académico estará a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt): Alejandro Ribadeneira, quien tiene como una de sus primeras misiones reemplazar a la actual Secretaría por otra con menos injerencia política en el sistema de educación superior.

Guillermo Lasso: "He gestionado con China, Rusia, Estados Unidos y países de América Latina para que nos presten vacunas" Leer más

“Impulsará la reforma a la Ley de Educación Superior, que busca la autonomía de las universidades para que dejen de estar controladas por el ente burocrático y autoritario en el que se convirtió la Senescyt”, indicó Lasso.

En esta área, el Gobierno que se posesionará en 27 días dio a conocer que se dará impulso a los institutos técnicos para poder ampliar los cupos para estudios presenciales, pero también de forma virtual. “Te encargo el primer encuentro de nuestro Gobierno con las universidades e institutos técnicos”, le dijo Lasso a Ribadeneira.

El presidente electo escogió la Fundación del Niño Especial (FINE), ubicada en el noroccidente de Quito, para hacer el anuncio de los nombres de su gabinete sectorial social.

En el Ministerio de Educación, la tarea quedó en manos de María Brown, especializada en educación especial. Por eso, la primera tarea que le encomendó Lasso fue la inclusión de todos los niños y jóvenes ecuatorianos en el sistema educativo.

El compromiso es cumplir el primer eje, que es luchar contra el hambre y la desnutrición infantil. Mae Montaño,

​ministra de Inclusión Económica

“Quiero encargarte públicamente el cumplimiento de una de nuestras ofertas de campaña. Que tengas un funcionario a cargo de la Educación Intercultural Bilingüe (...) Asumí también un compromiso en campaña: la rehabilitación de miles de escuelas rurales que fueron cerradas en el Gobierno anterior”, recordó Lasso.

Ese fue uno de los compromisos que adquirió el presidente electo con las comunidades indígenas, en las que obtuvo una importante votación en la segunda vuelta, especialmente en la Sierra central, que le ayudó a levantarse con el triunfo.

Juan Carlos Holguín: “Que la mesa no quede servida despierta una alerta” Leer más

Desde Manabí salió el nombre del ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se trata de Darío Herrera, con experiencia en el desarrollo urbanístico y de vivienda; de ahí la razón de su designación.

“Te encargo la oferta de campaña que la vamos a cumplir milimétricamente: 200 mil viviendas rurales gratuitas para las familias campesinas de Ecuador. Esta es una meta ambiciosa, pero la vamos a cumplir. El pueblo está cansado de los gobiernos que prometen vivienda, terminan los cuatro años y no han cumplido con nada”, señaló Lasso.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio quedó en manos de María Elena Machuca. La propuesta gubernamental es que el arte no solo sea un acto recreativo, sino que los artistas hagan de él una fuente de ingresos económicos.

“Tenemos que promover el arte ecuatoriano en el exterior, con un compromiso profundo con las raíces culturales y artísticas del Ecuador. Hay un proyecto que quiero encargarte, debemos comenzar con uno y luego con el apoyo de la empresa privada continuar: el teatro del barrio”.

El bloque social anunciado ayer cerró con la designación de Bernarda Ordóñez Moscoso al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. El nuevo Gobierno anuncia una “lucha sin tregua” contra la violencia de género. “Nuestro objetivo debe ser femicidio cero”, señaló el jefe de Estado electo en la presentación de los ministros.

Y a todos ellos les hizo una advertencia: “En nuestro Gobierno no habrá parientes, no lo habrá del presidente de la República, pero desde ya les advierto a ustedes ministros que se eximan de considerar a ningún pariente en su equipo de trabajo. Debemos escoger a los mejores ecuatorianos, como yo he hecho con ustedes, de la manera más transparente, independiente y profesional posible, para poder combatir la corrupción”, destacó Lasso, quien asumirá próximamente la Presidencia.