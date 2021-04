Guillermo Lasso: "He gestionado con China, Rusia, Estados Unidos y países de América Latina para que nos presten vacunas"

La gestiones avanzan. El presidente electo del Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que ya coordina a nivel de gobiernos la adquisición de vacunas. Durante los días de transición, reconoció en una entrevista con Ecuavisa, ha dedicado gran parte de mi tiempo a conseguir vacunas. "He hecho gestiones ya de Gobierno a Gobierno en este caso con China, Rusia, Estados Unidos y gobiernos amigos de América Latina para que nos presten vacunas para poder atender el programa de vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 años de Gobierno".

China va a donar al Ecuador 200 mil vacunas para apoyar al Plan de Vacunación. La principal urgencia es enfrentar la crisis sanitaria, necesitamos cuidar la vida de las familias. El país se va a reactivar cuando vacunemos a la mayor cantidad de la población.



🎙: @ecuavisa. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 26, 2021

El futuro primer mandatario dijo que el mercado está estresado por una mayor demanda que oferta de vacunas, por lo que no es fácil para un país ponerse a escoger cualquier tipo de vacuna, una mezcla o de una canasta de marcas. "Uno tiene que tomar las vacunas que se ofrecen en el mercado. El Gobierno chino ha hecho una donación de 200.000 vacunas como una expresión de felicitación por nuestra victoria. Eso no es suficiente. Necesitamos, y se lo he pedido, 7 millones más de vacunas para poder completar todo el inventario para vacunar a la mayor cantidad del pueblo".

Lasso habló sobre otros temas como la presentación de parte de su gabinete ministerial que tiene previsto para hoy. Serán las caras que encabezarán las carteras del frente social. Insistió en que será un equipo con presencia de hombres y mujeres. Además, dijo que se creará una Defensoría de la Mujer para que aborde los temas relativos a las necesidades de un poco más de la mitad de la población en varios ámbitos.

Además fue consultado sobre la propuesta de consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dijo que es una propuesta importante, más no urgente. El rol de designación de autoridades, a criterio del presidente electo, debe regresar a la Asamblea Nacional; y en cuanto a la lucha contra la corrupción debe recaer en la Fiscalía.