Guillermo Lasso: La Corte Constitucional se extralimita en sus atribuciones

Ya sin la cesada y disuelta Asamblea Nacional, que estuvo a punto de destituirlo a través de un juicio político, el presidente de la República, Guillermo Lasso, cuestiona ahora a la Corte Constitucional, porque a su criterio, esta se excede en sus atribuciones y obstaculiza la labor del Ejecutivo en el contexto legal y político transitorio que vive el país.

De acuerdo con lo que establece el artículo 148 de la Constitución, hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, "el Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo".

Pero según Lasso, la Corte Constitucional se extralimita al pretender controlar que estos decretos-leyes solo sean de urgencia económica y no de otros ámbitos. A través de un comunicado hecho público este miércoles 28 de junio, el mandatario argumenta que eso no es función de ese organismo y advierte de que este "no puede estar fuera de los márgenes de la Constitución".

"La Corte se extralimita cuando señala que debe esta debe controlar que en los decretos-leyes enviados por el presidente en tiempos de "muerte cruzada", no se aborden materias que no sean de urgencia económica. Y es que aquello, por las causas anotadas, no es atribución de la Corte. Esta debe hacer un riguroso control de compatibilidad constitucional, es decir, que las disposiciones del decreto propuesto no sean contrarios a los valores, principios y reglas de la Constitución", expresa Lasso en una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada.

Lasso le recuerda que el sistema de gobierno vigente en Ecuador es presidencial. Y que eso implica, entre otras cosas, que la responsabilidad de la dirección política, administrativa y económica en el Estado, se centraliza en el poder Ejecutivo. Y agrega que la calificación de la urgencia económica es atribución presidencial.

"Es en la Presidencia de la República que descansa la gestión inmediata de lo urgente para los ciudadanos: la salud, el trabajo, la educación, la seguridad y los derechos del buen vivir. Yo como Presidente de la República estoy convocado a aplicar la Constitución y las atribuciones que esta me confiere; la Corte Constitucional debería hacer lo propio", expresa Lasso en el documento que hizo público a través de sus cuentas en redes sociales.