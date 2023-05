Guillermo Lasso aterriza el tema de seguridad en Brasil

El presidente de la República, Guillermo Lasso, en su intervención en la Cumbre Sudamericana, empezó recalcando que el primer trabajo es fortalecer la democracia, el pluralismo y el Estado de Derecho “una visión que salvaguarde la democracia, las libertades, el bienestar, la seguridad ciudadana y la paz en nuestros territorios”.

Guillermo Lasso viaja a Brasil dejando la incógnita de su candidatura Leer más

Asimismo, llama al diálogo y al respeto de los derechos humanos “el compromiso de Ecuador está en la construcción de una agenda pragmática de integración regional, que promueva el respeto por los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Democracia”, dijo.

Evidentemente el primer mandatario buscaba propuestas en temas de seguridad por parte de sus homólogos “los países enfrentan amenazas complejas y en crecimiento como el crimen organizado transnacional”. No esperaba coincidir en ideologías.

el compromiso de Ecuador está en la construcción de una agenda pragmática de integración regional, que promueva el respeto por los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Democracia Guillermo Lasso, presidente de la República

Sin embargo, Gustavo Petro, presidente colombiano, sí coincidió con el mandatario ecuatoriano y agregó en construir una Americana Latina más unida “tenemos que jugar un papel unido, tener una voz unificada y tener en nuestras manos las soluciones para esta crisis integral”.

El ambiente se tornó acalorado cuando el presidente chileno, Gabriel Boric, expresa su postura ante la reunión bilateral que tuvieron Lula da Silva (presidente de Brasil) y Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) “Expreso, respetuosamente, que tengo una discrepancia (...) No es una construcción narrativa, es una realidad, es grave y yo tuve la oportunidad de ver, vi el horror de los venezolanos. Esta cuestión exige una posición firme”, afirmó el presidente de Chile. Esto se da por el apoyo discreto de Lula a Maduro en elecciones y en su histórica aparición a encuentros sudamericanos.

Hoy nos reunimos en Brasilia junto a @LulaOficial y líderes de los países de Sudamérica, para avanzar en medidas concretas en torno a desafíos comunes como migración, transición energética, inversión y seguridad. pic.twitter.com/hyY4epz2Rv — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 30, 2023

Lasso viaja a Brasil a cumbre sobre la ‘alicaída’ integración regional Leer más

Asimismo, el presidente uruguayo Luis Lacalle no comparte lo dicho por Lula, “yo me quedé sorprendido (...) la democracia sea plena en Venezuela” y “que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo”, agregó.

En tema ambiental, Guillermo Lasso planteó tres aspectos: contaminación a océanos, análisis en aumento de temperatura y evitar afectaciones a la biodiversidad.

Antes de finalizar el mandatario ecuatoriano informó sobre los 1.600 millones de dólares destinados para proteger las islas Galápagos. El objetivo de esta cumbre fue retomar el diálogo, crear alianzas y analizar la posibilidad de que la región vuelva a contar con un foro netamente sudamericano que sea “permanente, inclusivo y moderno”.