El presidente reacciona. En un evento en la provincia de Imbabura, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, respondió hoy, 30 de septiembre de 2021, al revés que tuvo en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) cuya mayoría de miembros decidió devolverle el proyecto de Ley Creando Oportunidades. "Apelando a todas las disposiciones legales y constitucionales haremos prevalecer la propuesta legal planteada por mi Gobierno el viernes pasado. Vamos a defender el interés de los ecuatorianos. Vamos a luchar. Vamos a llevar a cabo una batalla democrática para defender el derecho al trabajo", dijo el mandatario al final de su discurso.

Lasso dijo que insistirá en las bondades de un proyecto de ley que tiene como objetivo fundamental la creación de empleo. Defendió el contenido del proyecto de ley entregado personalmente a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Fustigó a quienes cuestionan el documento al decir que precariza el trabajo. "No puede ser que sigamos actuando con indiferencia frente a unos números que demuestran claramente que el 70 % de los ecuatorianos en condiciones de trabajar no tiene un empleo formal".

Que no nos digan que la propuesta de ley significa la precarización del trabajo. Eso no es correcto. No hay nada más precario en la vida que no tener un empleo para poder llevar alimento a la mesa y cuidar la salud de los hijos y la familia.

Guillermo Lasso, presidente de la República.