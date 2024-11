Guillermo Celi: "Presidente Noboa, no le meta la mano al proceso electoral"

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decide esta noche del domingo 10 de noviembre si Jan Topic es candidato presidencial o si lo descalifican. Mientras tanto, líderes del partido y simpatizantes esperan la resolución en los exteriores del TCE y expresan apoyo a la candidatura.

Guillermo Celi, dirigente del partido SUMA, en un encendido discurso frente a los manifestantes, acusó al presidente Daniel Noboa de intervenir en el proceso electoral, señalando que, detrás de las impugnaciones presentadas por dos partidos, estaría el mandatario. “Atrás de esos dos partidos, ¿Quiénes están? ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? El presidente Noboa. Nosotros hablamos clarito. Nosotros no nos vamos por las ramas,” afirmó Celi.

En su intervención, Celi pidió a Noboa que respete el derecho del pueblo ecuatoriano a elegir a su candidato sin interferencias. “Presidente Noboa, no le meta la mano al proceso electoral. Presidente Noboa, acá en el Ecuador no vamos a permitir a un Nicolás Maduro,” declaró sugiriendo que no se tolerarán prácticas que, en su opinión, atenten contra la democracia.

Finalmente, Celi hizo un llamado a Noboa para que se someta al “escrutinio público” en las elecciones programadas para el 9 de febrero del próximo año, reiterando la demanda de un proceso electoral libre y transparente.

¿Qué pasa en el TCE?

La sesión de esta noche en el TCE es crucial para definir si Jan Topic podrá o no continuar en la contienda presidencial, un desenlace que genera expectativa tanto a nivel nacional como entre los observadores internacionales.

#TCEsesiones | Se desarrolla la Sesión Extraordinaria Jurisdiccional Nro. 191.

📝 Orden del día: Se analizarán las causas No. 239-2024-TCE y No. 216-2024-TCE.

📡Se transmite en vivo ➡️ https://t.co/aOG0N1MFZO pic.twitter.com/mS6ognxXzf — TCE Ecuador (@TCE_Ecuador) November 11, 2024

Topic presentó una denuncia penal por fraude procesal y prevaricato

Por su parte, Jan Topic también se refirió al presidente Daniel Noboa, mientras se encontraba en el TCE, en compañía de decenas de simpatizantes. En su intervención, criticó al mandatario, afirmando: "No vamos a permitir que un niño que se rehúsa a salir de su palacio de cristal haga lo que quiera". Además, denunció que Noboa habría enviado un mensaje a uno de sus compañeros para amedrentarlo, lo que, según Topic, confirmaría la "mano" del presidente en las impugnaciones.

En medio de la tensión, Topic también presentó una denuncia penal por fraude procesal y prevaricato contra el juez del TCE, Ángel Torres, luego de que se filtrara un supuesto borrador de la resolución del organismo, que negaba su candidatura presidencial. Topic acusó que el documento recogía las impugnaciones del Partido Sociedad Patriótica y Pachakutik, lo que podría afectar su futuro político en las elecciones del próximo año.

