Topic responde a Noboa: "Ecuador no es tu hacienda ¡y lo estás destruyendo!"

Almagro observa, Noboa pide no entrometerse y Topic afirma que no hay independencia. El candidato presidencial, Jan Topic, respondió de manera contundente al reciente comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se le pedía al secretario general de la OEA, Luis Almagro, no entrometerse en los asuntos internos del país y garantizar que la función electoral es un ente independiente. Ante este llamado, Topic prefirió dar su respuesta de manera breve y en francés: "¿Independencia? Perdónenme mi francés... pero independencia, 'mes couilles' (mis testículos)".

La respuesta del presidenciable llega pocas horas antes de que el Tribunal Contencioso Electoral decida sobre el futuro de su candidatura presidencial, que ha sido impugnada por el Partido Social Patriótico y el movimiento indígena Pachakutik, quienes lo acusan de presunto conflicto de intereses. Ambos partidos aseguran que Topic tiene contratos con el Estado. El tribunal sesionará este domingo 10 de noviembre, a las 20:00.

Durante la noche del 9 de noviembre, circuló en redes sociales un supuesto borrador de sentencia en el que el TCE aceptaba la impugnación, lo que causó alarma en Almagro. El secretario de la OEA expresó su preocupación en la red social X, advirtiendo que de hacerse efectiva la impugnación, esto representaría un revés para la democracia de Ecuador.

"Ante versiones oficiosas respecto a la inhabilitación del candidato a la Presidencia de Ecuador, Jan Topic, consideramos que, de hacerse efectiva, la misma constituiría un fuerte golpe a la integridad del presente proceso electoral y un serio revés a la democracia ecuatoriana", escribió Almagro.

En respuesta, la Cancillería de Ecuador instó a Almagro a no interferir en los asuntos internos del país, subrayando el principio de no intromisión en los asuntos internos de los Estados. "Ante las declaraciones del Secretario General de la OEA sobre la supuesta inhabilitación de un precandidato presidencial, se le recuerda el principio básico de derecho internacional de no intromisión en los asuntos internos de un Estado", señaló el comunicado oficial.

La Cancillería también aseguró que "el Gobierno Nacional del Ecuador respeta la independencia de los poderes del Estado, entre ellos la Función Electoral, que es la única competente para evaluar y decidir de manera independiente sobre los procesos electorales y las candidaturas."

Topic refutó lo dicho por la Cancillería sobre la independencia de poderes y lanzó una acusación directa al presidente Daniel Noboa, sugiriendo que podría existir una conexión entre el mandatario y el juez electoral Ángel Torres, quien tiene a su cargo el caso de Topic. El candidato mencionó que el yerno del juez electoral, Dennys Bravo, es presidente provincial de Acción Democrática Nacional (ADN), el partido político del presidente, quien busca la reelección en las elecciones generales de 2025.

Finalmente, Topic cerró su mensaje dirigiéndose a Noboa, afirmando: "Ecuador no es tu hacienda ¡y lo estás destruyendo!".

