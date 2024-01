Conflicto armado interno: la guerra necesita la tregua de la pugna política

La ministra del Interior (e), Mónica Palencia, cuestionó que la clase política no enfoque el problema de la violencia.

A la guerra no se puede ir divididos. Pese al ambiente de unidad que hubo tras la toma de las instalaciones de los medios incautados por criminales armados, bastó una primera propuesta del presidente Daniel Noboa para que las críticas vuelvan a llover desde las diferentes fuerzas políticas.

El 12 de enero de 2024, días después de la exitosa intervención en TC Televisión y de que el primer mandatario reconociera un estado de conflicto armado interno en Ecuador, llegó la propuesta que sería el punto de inflexión: aumentar tres puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para financiar la lucha contra el terrorismo.

La ‘guerra interna’ en Ecuador ya tiene fecha de finalización. Según juristas, el fin del conflicto armado interno responde a los plazos que la propia Constitución establece.



Las reacciones, en su mayoría negativas, no demoraron en llegar (ver gráfico). Mostrando así que el llamado a la unidad no fue más que un mensaje político ya desgastado por las últimas crisis de violencia que ha pasado el país, según el exasambleísta Darwin Pereira.

Aunque reconoce que hay temas que “torpedean la unidad”, como el aumento del IVA, considera que la emergencia sin precedentes que vive el país merece una actitud diferente de la clase política. “Es momento de revisar las líneas rojas (de los partidos) y dar marcha atrás”, sostiene el exlegislador.

De hecho, ese fue uno de los pedidos que hizo la ministra del Interior (e), Mónica Palencia, en su comparecencia a la mesa de Seguridad de la Asamblea Nacional. “Si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo si vamos a aumentar el IVA”, dijo en su momento.

El 9 de enero de 2024, la Asamblea resolvió apoyar las decisiones del Gobierno de Daniel Noboa. ARCHIVO

Este replanteamiento, añade Pereira, no debe ser exclusivo de una sola orilla política e, incluso, debe involucrar al propio presidente Noboa. “Hay que llegar con propuestas y, de haber diferencias, no abandonar el diálogo. Que nadie se crea dueño de la verdad”.

De hecho, tanto la Revolución Ciudadana como el Partido Social Cristiano, ambos aliados del Gobierno en el Legislativo, ya han presentado sus medidas alternativas para financiar la guerra interna entre el Estado y el crimen organizado. Asimismo, Construye presentó su receta para conseguir recursos.

Sin embargo, el analista político Giuseppe Cabrera considera que el esfuerzo también debe ser por parte del Gobierno. Aunque sus dos primeros proyectos de ley fueron aceptados en la Asamblea, sostiene que los propuestos en el contexto de guerra deberían ser consensuados.

“En el aumento del IVA, por ejemplo, (las organizaciones políticas) dicen que el Gobierno ha actuado unilateralmente. Tal vez en este momento lo mejor es tener diálogo con las bancadas y encontrar soluciones que unan a la mayoría”, plantea. Y coincide con Pereira en que los partidos deben ser flexibles.

No obstante, según precisa el exasambleísta Pereira, el ejercicio del diálogo con las bancadas legislativas, especialmente en la crisis que vive el país, debe ser lo suficientemente ágil para no entrampar los temas. “A veces no se puede ser tan amplio en los diálogos”, reconoce.

Aunque el diálogo Ejecutivo-Legislativo debe primar, como advierten tanto Pereira como Cabrera, este se debe ampliar al resto de funciones del Estado para concretar una agenda de puntos mínimos a trabajar.

“Eso es aterrizar la unidad nacional”, dice Cabrera al hacer hincapié en que mientras eso no suceda, las acciones que tome el Estado en contra el crimen organizado serán débiles, por estar desarticuladas.

