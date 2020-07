Guayas encabeza la lista en la entrega irregular de carnés de discapacidad

El primer día de la investigación que lleva adelante la Comisión de Salud, sobre la entrega de carnés de discapacidad, deja algunas revelaciones que generan más dudas al interior de la Asamblea Nacional. Al momento, en Ecuador existen 481.382 personas con discapacidad.

Muñoz: La SENAE alertó a Salud sobre irregularidades en el uso de los carnés Leer más

Dentro de estas revelaciones se estableció que Guayas es la provincia en la que más irregularidades se encontró en la entrega del documento, al haber entregado 1.349 carnés durante la emergencia sanitaria de un total de 2.652 que se otorgaron.

En marzo se entregaron 1.025 carnés; en abril, 157; en mayo, 619; y en junio, 851. A esto se suma que en estos mismos meses hubo recalificaciones en un total de 268, esto es: 150 en marzo, 17 en abril, 37 en mayo y 64 en junio.

Xavier Torres, presidente del Conadis, presentó detalles por provincia de las irregularidades en la entrega del documento. Se informó a Guayas le sigue Pichincha, con 382; Los Ríos, con 139; Manabí, con 107; e Imbabura, con 95. Esas son las cinco primeras; sin embargo, dejó en claro que en las 24 provincias se han detectado anomalías.

Desde 2017, precisó, se ha investigado y sancionado a quienes han incurrido en estos actos. Como ejemplo puso que en ese año se sancionó administrativamente a un funcionario por haberse otorgado un carné de discapacidad; mientras otro funcionario fue acusado en la Fiscalía y fue sancionado con tres años de prisión.

El Presidente del @conadisecu señala que: "en 2017 ante la denuncia de la @FiscaliaEcuador empiezan a investigar denuncias sobre una red de corrupción". Informa que "en el @conadisecu una persona fue sancionada administrativamente y otra sentenciada a 3 años de cárcel". pic.twitter.com/OEBHO3ZnGr — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 21, 2020

Insistió que este trabajo se ha realizado de manera permanente. Es así que en 2019, en cuanto a las auditorias de la calificación, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso oficialmente la baja de Registro Nacional de Discapacidades de 497 carnés obtenidos irregularmente en la provincia del Guayas.

Resaltó que el Conadis evidenció que 20 personas realizaron importación vehicular y fueron dadas de baja en el Registro en noviembre del año anterior. “Los datos de estas personas fueron ingresados oficialmente a la Fiscalía para investigación.

La directora de discapacidades del Ministerio de Salud Pública, Lisset Tapia, dio a conocer que, entre los hallazgos que han tenido en la revisión al sistema informático en línea, se identificó a funcionarios no acreditados y sin perfil para calificación de discapacidad; ausencia de documentos que respalden la calificación; porcentajes asignados que no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios y certificados médicos; emisión de carnés durante la emergencia sanitaria del coronavirus, cuando el proceso se encontraba suspendido por el estado de excepción. Además, el profesional calificador registra personas con tipos de discapacidad, en ámbitos que no son de su competencia.

El Gobierno fija un precio máximo a los vehículos importados con carné de discapacidad Leer más

A ello se suma que los expedientes carecen de exámenes y certificados de especialistas; uso del mismo examen, informe, certificado médico para la calificación de varias personas; que varios campos en el sistema registra la misma información de los datos de filiación, por ejemplo, el mismo número de teléfono.

Indicó que se han emitido 3.000 carnés durante la emergencia sanitaria, de los cuales 1.140 fueron notificaciones en proceso de anulación, 1.650 carnés en proceso de notificación, 210 carnés emitidos de manera fraudulenta, e involucrados 22 profesionales.

“Hay 22 profesionales con expedientes auditados, que han emitido 29.708 carnés, de los cuales 2.454 carnés fraudulentos en proceso de anulación, que incluye los 210 entregados durante la emergencia sanitaria”, precisó la directora.

Indicó que como Ministerio de Salud, a través de las coordinaciones zonales, ha presentado, a la fecha, 29 denuncias dentro de sus jurisdicciones correspondientes, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes, y que de estas 29 denuncias 22 son a funcionarios y siete a usuarios.