Guayaquil: la ruralidad tiene una lista de necesidades por resolver

Si se les consulta qué necesitan, describen con desesperanza una lista de servicios básicos. Guayaquil tiene cinco parroquias rurales: Juan Gómez Rendón, El Morro, Posorja, Isla Puná y Tenguel. Localidades en la que habitan, según el último censo de población de 2010 realizado por la Oficina Estadística, 50.755 personas. De las cuales, 50.378 están habilitadas para sufragar, según el Consejo Nacional Electoral, en las próximas elecciones seccionales del 5 de febrero.

Lo más apremiante es resolver el problema de la inseguridad en la parroquia El Morro, dice Álex Escalante, operador turístico, quien señala que “si no se resuelve eso, los pescadores no pueden completar su jornada ni vender sus productos porque les roban en plena faena. Asimismo, los turistas no quieren venir o no saben lo que podemos ofrecer, porque falta incentivos, que nos promocionen”, dice el habitante, y añade que los moradores se sienten olvidados por las autoridades, y ya no creen en las visitas de los candidatos a la Concejalía, que “ahora sí aparecen por aquí, con una lista de promesas que ya luego o no se cumplen o se tardan una eternidad en resolverlas, como el servicio de alcantarillado”.

En la isla Puná, Victoriano Vera, líder barrial, dice que esta parroquia en la que habitan alrededor de ocho mil votantes, tiene “una serie de adversidades” por atender, pero aun así, con el poco presupuesto que asegura que se le destina, considera, desde su percepción, que las autoridades han resuelto las más apremiantes, como la colocación de puntos de internet. Aunque reconozca que es prioritario tener agua y energía de manera permanente en el sector.

La esperanza de trasladar esta lista de necesidades a la mesa municipal, a través del futuro concejal que represente a las parroquias rurales de Guayaquil, recae sobre candidatos que tienen más deudas que patrimonio, o que no han presentado, según el portal de Servicio de Rentas Internas (SRI), su declaración de impuesto a la renta del año fiscal 2022. En el caso de la carta de la Revolución Ciudadana, uno de sus siete aspirantes a la Concejalía rural de Guayaquil, Manuel Romero Merchán, el valor total de sus pasivos sobrepasa el rubro total de activos. Por ejemplo, sus bienes inmuebles están valorados, según su declaración patrimonial presentada en 2023 ante la Contraloría, en 70 mil dólares. Mientras que los préstamos adquiridos hasta esa fecha y deudas por pagar por concepto de préstamos bancarios y tarjetas de crédito, ascienden a 82.745 dólares.

Este Diario cotejó la lista de candidatos en el portal del SRI y constató que de los siete aspirantes, cuatro declararon 0 dólares por concepto de impuesto a la renta en 2022. Los tres restantes no registran aportes en ese año fiscal (ver gráfico).

Para los habitantes de la parroquia Posorja es “importante que llegue alguien que se comprometa a ser la voz de la comunidad en el Municipio de Guayaquil”, porque aseguran que la localidad carece de agua potable y alcantarillado en ciertas zonas. Así lo señala un líder barrial, quien prefirió no ser identificado, pues detalla que la zona se ha vuelto muy insegura: “Necesitamos cámaras de seguridad, que las obras de alumbrado público se aceleren, un dispensario médico equipado con lo que se necesita y que haya más control. Necesitamos una Unidad Policial que cumpla con el patrullaje”.

En Tenguel, la lista de necesidades que le aquejan a los moradores es la misma que la de Posorja. Aunque en esta localidad piden con gran preocupación el reparo o mantenimiento de las calles de segundo orden y dotar de transporte interno. “Las calles principales de la parroquia están bien, pero las de adentro sí necesitan que las reparen; sin puro hueco y polvo. También necesitamos que se haga algo para llegar a los otros recintos, que se habilite una línea de transporte público que llegue hasta esos sectores, porque la actual línea llega a la entrada”.